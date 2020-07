Kávéházban olvasták fel karanténverseiket a kecskeméti költők

Jó hangulatban zajlott le vasárnap délután a karantén utáni első Irodalmi Kávéház, melynek ezúttal is az Otthon Kávézó adott helyet.

Az írók és költők több hónap szünet után tudtak élőben találkozni. A rendezvényen számos karanténvers is elhangzott.

A kecskeméti Irodalmi Kávéház 2011 februárjában alakult meg a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Körének tagjai szervezésében, vezetője Ujvári Ferenc költő lett. Túl a 100. Irodalmi Kávéházon elmondható: közel egy évtizede töretlen a sikere a rendezvénysorozatnak. A vasárnapi esemény témája kettős volt, egyrészt nosztalgiaversek megkötések nélkül, másrészt a karantén idején született versek. A házigazda Ujvári Ferenc költő volt. A költők mellett versbarátok is csatlakoztak az irodalmi délutánhoz, melyen részt vett Kovács István József, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Körének elnöke is.

Az elnök elmondta: mindenki nagyon örült egymásnak, szívesen osztották meg immár személyesen is élményeiket, tapasztalataikat a járványhelyzettel kapcsolatban. A legtöbb tagjuk idősebb, így őket különösen mélyen érintette a karantén. A beszélgetésekből kiderült, akik kertes házban laknak, azok viszonylag jól átvészelték a kijárási tilalmat, a panelban, társasházban élők azonban sokat szenvedtek a bezártságtól. A karantén sokakat megihletett, de nemcsak a bezártságról, a világjárványról születtek versek, sok más gondolat is témát adott a költőknek. Ennek kapcsán mesélt élményeiről Magyar Gyuláné Etelka izsáki költőnő is.

Az Irodalmi Kávéház másik témája a nosztalgikus versek volt, Ujvári Ferenc számos jó hangulatú költeményt elszavalt. A rendezvényről nem hiányozhatott a zene sem, többek között Szecsődi György és Papp Ferenc játszott.

Az Irodalmi Kávéház legközelebbi találkozója augusztus 18-án lesz, fókuszában Kosztolányi munkássága áll majd. A Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Köre pedig a tervek szerint október 24-én a Hírös Agórában emlékezik meg a nemzeti ünnepről a költőtársak versein keresztül.