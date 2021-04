Jövő őszre méltó tornacsarnoka lehet a Katona József Gimnáziumnak

25x45 méteres tornacsarnok épül a kecskeméti Katona József Gimnáziumban, amelyet a diákok és a futsalosok, röplabdások, kosárlabdázók mellett a sportolni vágyó kecskemétiek is igénybe vehetnek majd.

Ezt ne hagyja ki! A nemzeti válasz vált be a pandémia kezelésében is

Aki diákként vagy vendégként látogatóban járt a kecskeméti Katona József Gimnáziumban, jól tudja, hogy a tornaterme meglehetősen sok kívánnivalót hagyott maga után; kicsiny, 12×20 méteres mérete nem biztosított túl jó körülményeket a tornaórákhoz és edzésekhez. Most – pontosabban jövő ősszel – megváltozhat ez a helyzet, ugyanis az élvonalbeli kecskeméti futsalcsapat, a ScoreGoal sportágfejlesztési programjának keretében, a közbeszerzési eljárás lefolytatása után multifunkcionális sportcsarnok építése kezdődik el az iskola udvarán.

Mint azt dr. Vercz Tamástól, a klub ügyvezető elnökétől megtudtuk,

a 930-950 millió forintos beruházást az önkormányzat három év alatt összesen 295 millió forinttal támogatja,

a hiányzó részt, tehát körülbelül 650 millió forintot társasági adófelajánlások révén szeretnék összegyűjteni. Kérdésünkre Vercz Tamás elmondta, ennek az összegnek egyelőre 15-20 százaléka van meg, de bíznak abban, hogy az idei és a jövő évi adófelajánlások révén rendelkezésre áll majd a szükséges pénzügyi keret. Az építkezés idén indulna, a befejezést-átadást jövő őszre tervezik.

Csütörtökön az iskolánál egy sajtótájékoztatót is tartottak a témában, melynek célja éppen a figyelemfelhívás volt a helyi- vagy az iskolához a vezetői révén kötődő cégek felé. Többször elhangzott a multifunkcionális szó is.

A klubvezető hangsúlyozta: a tornacsarnokot egyaránt használják majd a diákok (ők nyilván elsősorban tanítási időben), a sportolók, utánpótláskorú fiatalok és a szabadidejükben mozogni vágyó baráti társaságok is. A sportolók közül pedig nemcsak a futsalosok, hanem a röplabdások, kosarasok, kézilabdások is. Edzések mellett adott esetben természetesen mérkőzéseket is lehet majd rendezni a 20×45 méteres csarnokban, mobillelátókon legfeljebb százhúsz-százötven néző részvételével, de nem ez lesz a létesítmény „fő profilja” (a ScoreGoal felnőtt csapata nem is itt játssza majd a meccseit). A csarnoknak a Serfőző utca felől lesz az utcai bejárata, az iskola udvarán lévő parkolóhelyek megszűnnek, a rekortán borítású focipályát arrébb helyezik, és lesz pluszban egy műfüves pálya is.

– Egy körülbelül negyven éves álom megvalósulásának kezdetén vagyunk. Azt reméljük ettől a beruházástól, hogy ideális körülmények közé kerül a gimnázium sportélete és korszerű helyszínen tarthatjuk a testnevelés órákat. Régóta az utánpótlás röplabda egyik fellegváraként tartják számon iskolánkat, sokan tesznek emelt szintű érettségit is testnevelésből, de a felkészülés eddig meglehetősen mostoha feltételek között zajlott – mondta el Szabó István, a gimnázium igazgatója, reményét fejezve ki, hogy sok vállalkozás a projekt mellé áll.

– Kérem azokat az egykori katonás diákokat, akik mára a gazdasági élet meghatározó szereplőivé váltak, és még most is kötődnek lélekben hozzánk, hogy támogassanak minket – tette hozzá az igazgató.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester ugyancsak a TAO-felajánlásokra tért ki, hangsúlyozva: „ez csak apró figyelem, nem jár anyagi áldozatokkal a vállalkozások részére”.

– Az elmúlt negyven évből több tízezer család kötődik az iskolához szép emlékekkel, sokan nagy karrierrel a hátuk mögött. Most együtt valósíthatjuk meg ezt a nagyszerű célt – mondta.

Salacz László országgyűlési képviselő pedig azt emelte ki, hogy az utóbbi években jónéhány sportberuházás zajlott le Kecskeméten, így például a Bányai Júlia Gimnáziumban is épült sportcsarnok, a Móra iskola tornatermét is felújították, és a közeljövő tervei között szerepel a Lánchíd utcai iskola teljes felújítása, beleértve a sportcsarnokot is. Gratulált a ScoreGoalnak ahhoz a koncepciójához is, hogy az NB I-es csapat játékosai tevékenyen kiveszik a részüket az utánpótlás-nevelésből, és edzik a tizenéves fiatalokat.