Ismét sikeresen szerepeltek a Malomközi vizslák

Újabb két világbajnoki díjat hoztak el a Malomközi kutyák. Saxo, a német vizsla első, Pompás, a magyar vizsla harmadik lett az Európa kiállításon.

Nagy István 50 éve dolgozik kutyatenyésztőként. A tenyészetéből kikerült kutyák a Malomközi nevet viselik, hírük világszerte kiváló. Számos egyed került a világ különböző pontjaira. Az elmúlt években a hím Gráf és a nőstény Gilde állt reflektorfényben, a rövid szőrű német vizslák sorra bizonyítottak a nemzetközi és világversenyeken.

Nagy István két újabb kutyával a napokban mérette meg magát Ausztriában, a Kutyások Világszövetsége, az FCI által szervezett Európa Kiállításon. A Wels váro­sában megrendezett háromnapos megméretésre több mint húszezer kutyát neveztek be a világ minden tájáról.

Az Európa Kiállításra ezúttal két fiatal kutyával, Malomközi Saxo névre hallgató kan rövid szőrű német vizslával és a Malomközi Pompás nevű kan magyar vizslával nevezett be az ismert tenyésztő.

– A verseny első napján kerültünk sorra, így korábban indultunk el Kecskemétről – mesélte Nagy István. – A közel 800 kilométeres út a nagy melegben igen nagy terhelést jelentett kutyáimnak és persze nekünk is. Az út során többször meg kellett állnunk, hiába ment folyamatosan a klíma. Ráadásul, a kiállításon nem a legideálisabb körülmények fogadtak minket. Amikor megérkeztünk, több száz méteren keresztül egy órán át várakoztunk a napsütésben, a forró aszfalton, míg sorra kerültünk a szigorú ellenőrzésre. Ez újabb nagy terhet rótt a kutyákra – tette hozzá.

Malomközi Saxo fiatal osztályban indult, és több díjat is nyert: egy osztrák bíró ítélete alapján Kitűnő I., Junior Győztes, Legszebb Fiatal Győztes, továbbá az összes felvezetett kan közül – a felnőtteket is beleértve – A Legszebb Kan címet is megkapta.

– Nagyon büszke vagyok Saxóra. Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy ilyen fiatal kutya ezt a megtisztelő, A Legszebb Kan címet megkapja – jegyezte meg Nagy István.

A másik benevezett kutyus, Malomközi Pompás a 104 magyar vizsla közül egy argentin neves specialista bírónál a munkaosztályban az előkelő harmadik helyezést érte el.

A versenyen felvezették Malomközi Tildát is, aki szintén Nagy István tenyészetéből származik, de dunántúli gazdákhoz került. A nyolc hónapos nőstény kölyök osztályban indult: a Nagyon Ígéretes és a Kölyök Európa Győztes címet kapta meg.

– A most elnyert két újabb Európa Győztes címmel a Malomközi kennel által tenyésztett kutyáim 29. és 30. világgyőztes címét könyvelhettem el – mondta Nagy István.

