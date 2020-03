Hétfőtől sok vonalon nem járnak a helyi buszok Kecskeméten

A koronavírus járványveszély miatt március 23-tól, azaz hétfőtől határozatlan időre minimális buszmenetrend lép érvénybe Kecskeméten, rengeteg buszjárat nem fog közlekedni, és ahol járnak is majd buszok, ott is csak napi négy-öt. Egyes bérletek értékesítése is szünetel.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 13 desszert, amit képtelenség elrontani Mint ismert, keddtől úgy járnak a buszok Kecskeméten, mintha iskolai szünet lenne. A Kecskeméti Közlekedési Központ (KeKo) és az Inter Tan-Ker már akkor közölte, hogy ez csak arra a rövid időszakra marad érvényben, amíg a KeKo kidolgozza a minimum szintre csökkentett szolgáltatás kereteit. Ez meg is történt, jövő hétfőtől, azaz március 23-tól lép életbe a még elégséges szolgáltatás, a menetrend minden naptári napon azonos lesz – tájékoztatta hírportálunkat Hári Ernő, a Közlekedési Központ ügyvezetője. Rengeteg vonalon nem fog járni a busz, több járatot összevonnak, és a normál helyzetben nagyobb utasforgalmat bonyolító járatok – mint például a 14-es – is csak naponta háromszor indulnak majd el. Részletek a KeKo honlapján olvashatók. A tájékoztató szerint az intézkedést a városi operatív törzs véleményének kikérését követően a polgármester döntése értelmében vezetik be. Ugyancsak hétfőtől szünetel az ügyfélkapcsolati iroda személyes ügyfélfogadása. A menetrendi információkra, és utazással kapcsolatos észrevételekre fenntartott +36 76/800-410 telefonszámot továbbra is lehet hívni. Az utólagos bérletbemutatáshoz szükséges dokumentumokat az [email protected] e-mail címre lehet küldeni. Nem lehet vásárolni az egyvonalas havi, félhavi és negyedéves bérletet, valamint az egyvonalas kisgyermekes havi bérlet sem. Borítóképünk illusztráció.