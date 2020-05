Hét új buszt adtak át Kecskeméten, de jön majd a többi is

Egyelőre hat Mercedes-Benz Conecto és egy Mercedes-Benz Reform 500 szólóbuszt hozott Kecskemétre az Inter Tan-Ker Zrt., ezeket csütörtökön adták át a telephelyen, és a következő napoktól már szállíthatnak is utasokat a helyi buszközlekedésben. Július végére a tervek szerint minden új busz Kecskeméten lesz.

Mint ismert, a kecskeméti közgyűlés tavaly novemberi döntése értelmében 2020. január 1-jétől 2029. december 31-ig az ITK Holding Zrt. egyik tagvállalata, az Inter Tan-Ker Zrt. végzi a buszos személyszállítást Kecskeméten. Átmenetileg ez a Mercedes hibridhajtású buszok mellett Hollandiából érkezett használt MAN buszokkal történik.

Szerződés szerint a cégnek május 1-jéig 20 alacsony belépős Mercedes-Benz Reform 500 LE buszt és 25 alacsonypadlós Mercedes-Benz Conecto Next Generation-t kellett volna forgalomba állítania a hírös városban, de a járványügyi veszélyhelyzet közbeszólt, és ez nyilvánvalóan lehetetlenné vált. Az autóbuszok fejlesztésével és gyártásával foglalkozó Inter Traction Electrics Kft. debreceni üzemében március 23-án ideiglenesen felfüggesztették a gyártási tevékenységet, majd két hét átmeneti leállás után április 9-én, a szükséges óvintézkedések betartása mellett újraindult a termelés, a járműgyártók közül az országban szinte elsőként.

Csütörtökön hat Conecto-t és egy Reform 500-ast adtak át a kecskeméti busztelephelyen. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója, Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, a város alpolgármesterei és önkormányzati képviselői is. Kossa György elmondta: a következő hetekben folyamatosan érkeznek majd az új buszok, és július végéig az összes Kecskeméten lesz.

Az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója köszönetet mondott munkatársainak, hogy megfeszített munkával fel tudtak készülni az év eleji indulásra, és megköszönte a város testületének is a megszavazott bizalmat, a lakosságnak pedig a pozitív fogadtatást. Kiemelte: azzal, hogy Kecskemét velük szerződött, segítenek abban, hogy Debrecenben hosszú távon biztosítva legyen a gyártásban dolgozók munkahelye, megélhetése (a buszok alváza Spanyolországból érkezik, a felépítményt Debrecenben készítik – a szerző). Hozzátette, az együttműködés révén a kecskeméti buszvezetők, szerelők, forgalomirányítók létbiztonsága is hosszú távon garantált, a lakosság pedig magasabb színvonalú szolgáltatást kaphat.

– Nem egy könnyű időszakban vagyunk, olyan problémákat kell leküzdeni, amelyek nagyban nehezítik a gyártási képességet – folytatta Kossa György, megemlítve, hogy akadozik a logisztikai ellátás, a munkafolyamatokba épített egészségvédelmi intézkedések pedig lassítják a munkát. Véleménye szerint a járműipar még messze van attól a szinttől, amin a járványhelyzet előtt működött. Kossa György ugyanakkor reméli, hogy az élet előbb-utóbb visszatér a normális mederbe, és a kecskeméti utazóközönség az új buszokkal érezni fogja a minőségi ugrást a szolgáltatásban; azon dolgoznak, hogy az összes busz mihamarabb a városba érkezzen.

– Örülök, hogy olyan szolgáltatót sikerült választani, aki megfelel a magas kecskeméti elvárásoknak, és profi szintet hoz – mondta beszédében Szemereyné Pataki Klaudia polgármester. Hangsúlyozta: a szolgáltatói modell váltáskor nem ugrottak fejest a mélyvízbe, és körültekintően váltottak.

Kijelentette azt is: „nem volt hiábavaló a busztelephelyért vívott küzdelem”, Kecskemét így a legkorszerűbb eszközállománnyal és felkészült csapattal rendelkezik a közösségi közlekedés ellátására. A polgármester szerint olyan új innovatív megoldásokat alkalmaz Kecskemét a finanszírozásban, a forgalomirányításban, az üzemeltetésben, ami más városok számára is példaként szolgálhat.

Az ünnepség résztvevői a beszédek után maszkban, gumikesztyűben felszállhattak a buszokra, és a Reform busszal tettek is egy kört a déli iparterületen.

3 év lesz a buszok átlagéletkora

Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. ügyvezető igazgatója az új autóbuszokkal kapcsolatban kiemelte: a Mercedes-Benz Citaro hibridhajtású csuklós autóbuszokkal azonos szolgáltatási szintet tudnak biztosítani, hiszen ezek is rendelkeznek térdeplő funkcióval, azaz lehet állítani a padlószintjüket. Ezáltal könnyebbé válik az idősek, a babakocsival, kerekesszékkel utazók részére is a ki-és beszállás. Hűtő-fűtő klímájuk révén pedig nemcsak a nyári melegben, hanem a téli mínuszok idején is segíteni tudják a megfelelő hőmérséklet biztosítását.

A fedélzeti utastájékoztatás terén is új minőségi szint következik: az új autóbuszokon már a fedélzeti monitorok is segíteni fogják az utastájékoztatást, jelezni fogják, melyik megálló következik, az autóbusz mikor ér oda, és mely járatokra szállhat át. A teljes flotta üzembeállítása után már az autóbuszmegállókban elhelyezett digitális tájékoztató táblák és az internetes applikáció is minden úton lévő járat közlekedéséről valós idejű adatokat közöl majd.

Hári Ernő hangsúlyozta: a 45 új autóbusz üzembe állítása után a kecskeméti autóbusz-flotta átlagéletkora 3 év lesz, ezzel pedig a megyei jogú városok közül Kecskeméten lesz az egyik legfiatalabb járműállomány a közösségi közlekedésben. A koronavírus járványveszély miatt előállt helyzetben a társaság a tervezettnél korábban vezette be a Mobiljegy alkalmazást, így már március 31-től többfajta helyi menetjegyet és bérletet is meg lehet vásárolni okostelefonon. Az elmúlt egy hónapban az új szolgáltatás Hári Ernő szerint beváltotta a hozzá fűzött reményeket: jelenleg az értékesített jegyek és bérletek közel negyedét az applikációval vásárolják meg az utasok. Úgy tűnik tehát, hogy az újítást jól fogadták a kecskemétiek, és a KeKo ügyvezetője reméli, a jövőben is megmarad az utazóközönség részéről ez a nyitottság.