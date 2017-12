Hatvanmillió juthat a zsinagógára

Az egykori zsinagóga, későbbi felnőttkönyvtár, ma Kalocsai Képtár épülete újabb funkciókkal bővülhet a jövőben, miután az önkormányzat pályázatot nyert a fejlesztésére, közel hatvanmillió forint értékben.

Az emeleti terem az előző önkormányzati ciklusban ugyan átesett egy felújításon, de alkalmatlan volt kiállítótérnek, így azóta is üresen áll. Most forrást kerestek az átalakítására, hogy alkalmassá tegyék művészeti tárlatok fogadására. A legfontosabb a klimatizálása lenne.

Dr. Bálint József, Kalocsa polgármestere sajtótájékoztatóján elmondta: a nagy belmagasságú, galériás felső szint hatalmas ablakain ömlik be a fény, így a nyári hónapokban túlzottan meleg, télen viszont kifejezetten hideg. Árnyékolókat és klímaberendezéseket is be kell építeni, mielőtt festményeket vagy szobrokat lehetne kiállítani.

Többek között ilyen célokra, valamint számítástechnikai eszközök beszerzésére kértek és kaptak pénzt. A polgármester ennél részletesebb tájékoztatást későbbre, a támogatási szerződés aláírása utánra ígért.