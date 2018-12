Hatszor több virslit eszünk szilveszterkor, és kétszer annyi pezsgő fogy

Ismét itt a szilveszter, amikor a legtöbb virsli és pezsgő fogy az évben. A hozzá­értők szerint a virslinél a minőség, míg a pezsgő vásárlásakor az ár a legfőbb szempont.

A kecskeméti Szil-Coop Bevásárlóközpontban néztünk körül és érdeklődtünk a szilveszteri virsli- és pezsgőkereslet iránt. Kónyáné Zsuzsa, a csemegeosztály vezetője elmondta, hogy üzletükben hat-hétszeres mennyiségű virsli fogy szilveszter közeledtével.

– Vásárlóink nem hagyják az utolsó pillanatra a szilveszteri virsli beszerzését, hetek óta folyamatosan viszik a különböző fajtákat – mondta a csemegeosztály vezetője.

Kónyáné Zsuzsa tapasztalata szerint idén közkedvelt a roppanós (más néven bécsi) virsli. Aki a hagyományos virslit kedveli, inkább a műbeles változatot keresi. Jellemzően a sertésvirslit keresik a vásárlók és fontos szempont a magas hústartalom – népszerű a vevők körében a 90 százalék körüli hústartalmú virsli. Legnépszerűbbek a hagyományos ízesítésű, sertésből készült termékek, de vannak különleges készítmények is: csípős, barbecue, füstölt és sajtos változatok közül is választhatnak a virsliínyencek, s külön gondoltak a gyerekekre is kicsi, mintás csomagolású virslikkel. Megunhatatlan és toplistás a vevők körében a debreceni kolbász, amit azért szeretnek, mert fűszeresebb és ízletesebb a virslinél.

A választott kiszerelés nagysága természetesen függ az ünneplő család vagy baráti társaság létszámától. Legtöbben az egykilós kiszerelést viszik, sokan választanak a fél- és egykilós csomagolások közül, de nem ritka a kétkilós sem. Általános tapasztalat az üzletben, hogy a vásárlók virslit nem ár, hanem minőség és fajta alapján vásárolnak.

A különböző virslik hústartalomtól, márkától és fajtától függően kilónként 800 és 1700 forint között vásárolhatók meg, a debreceni kolbász kicsivel drágábban, 1000 forint felett kapható.

A virslit az esetek többségében nem magában fogyasztják az ünneplők, ezért jelentősen megugrik a mustár-, ketchup-, majonéz- és tormaeladások száma is. A virsli hat-hétszeres fogyásával szemben ezek mintegy hússzoros mennyiségben fogynak.

– A pezsgőknél másfél-kétszeres a vásárlásnövekedés ez idő tájt. Az olcsóbb pezsgőket nagyobb számban viszik, mint a drágábbakat. Az alacsonyabb árkategóriás termékeket nem ritka, hogy hatos csomagokban vásárolják, de a vásárlók szeretik a gyerekeknek készült alkoholmentes pezsgőt és a gyöngyözőborokat is – mondta Szalókiné Orbán Ildikó, az élelmiszerosztály vezetője.

Megtudtuk, hogy több száraz pezsgő fogy, mint édes, de ez utóbbiak is kelendőek és sokan keresik az ízesített pezsgőket is.

– Széles skálán mozognak a pezsgőárak: az alacsonyabb kategória képviselői 700–800 forinttól indulnak, míg a legdrágábbakhoz hét-nyolcezer forintért lehet hozzájutni. Legtöbb a középkategóriás márkákból fogy, melyeket 1100 és 2000 forint közötti áron kínáljuk. Ugyancsak sokkal több rövidital fogy szilveszter táján, legnépszerűbb ezek közül a pálinka – mondta az osztályvezető.

Miért eszünk virslit szilveszterkor?

Az újévi virslifogyasztás hazánkban nem tekint vissza hosszú hagyományra. Eredetileg Németországból ered a szokás és valószínűleg azért terjedt el, mert könnyű elkészíteni az ételt. A néphit szerint sertést kell fogyasztani, mert az kitúrja a földből a szerencsét, míg a szárnyas elkaparja, a hallal pedig elúszik. Ezért szerencsésebb választás lehet a sertéshúsból készült szilveszteri virsli is.

