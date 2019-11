Hat újabb helyszínen lesznek térfigyelő kamerák Kecskeméten

Újabb hat helyszínen szerelnek fel térfigyelő kamerákat – két ponton rendszámfelismerőket is – Kecskeméten: a főtéren, a Dobó körúton, a Deák Ferenc téren, a Mezei utca és Zsinór utca sarkán, valamint a Ladánybenei úton és a Szélmalomnál lévő körforgalomnál.

Rendszeresen napirendre kerül a térfelügyeleti kamerarendszer bővítése a kecskeméti közgyűlésen, a csütörtöki képviselő-testületi ülés is ilyen alkalom volt. Ez év január elsejétől a helyszín kijelöléséről már a rendőrség dönt, de előtte ki kell kérnie az önkormányzat véleményét. Most hat új helyszín vetődött fel, ezeket dr. Homoki Tamás alpolgármester ismertette.

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány idei terve alapján térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszert kért a Szent László körút és az 5-ös főút csomópontjához, a Szélmalomhoz. A rendőrség szerint ugyancsak mindkét típusú kamerára szükség van a Ladánybenei út északi elkerülő felőli szakaszán, ugyanis a Máriahegyben rendszeresek a betörések, az építkezésekről való lopások. A tolvajok felderítését eddig megnehezítette, hogy jelenleg Ladánybenei útnak csak a másik, Budai út felőli végén van rendszámfelismerő kamera, a rendőrség szerint közbiztonsági, vagyonvédelmi és bűnmegelőzési szempontból is indokolt ilyen eszköz kihelyezése a 445-ös útnál, tehát az elkerülőnél lévő körforgalomnál is.

A főtérre, a Lordok Háza közelében lévő egyik kandeláberre is felszerelnek majd újabb kamerát, hogy a Címerdomb – ismertebb köznyelvi nevén a nullkilométerkő – és a Hírös Forrás szökőkút közti szakaszt figyelje. Egy újabb kamerahelyszín a Mezei és Zsinór utca sarka, a közösségi ház előtti rész, főleg mert egyre több lakossági panasz érkezik a közelben tapasztalt drogfogyasztásra, prostitúcióra és közlekedési szabálysértésekre.

A megyei kormányhivatal jelzésére a közalapítvány a Deák Ferenc téri kormányablak előtti teret és a Szalagházhoz átvezető zebra környezetét is vizsgálta, és itt is indokoltnak látnak egy térfigyelő kamerát. Ugyancsak lakossági bejelentésre a hatodik javasolt helyszín pedig a Dobó körút rendőrség felőli szakasza volt, végül a Bagi László utcához közeli 11. számú társasház környékét találták az optimális megfigyelőpontnak, ahonnan a kamera három kiemelten forgalmas zebrára is ráláthat.

Az előterjesztést a képviselő-testület egyhangúlag, 21 igennel megszavazta.