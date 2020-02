Fokozottan figyelik a rendőrök a félegyházi iskola környékét

Az egyik félegyházi kollégi­umban kábítószerező fiatalok videójával volt tele a kereskedelmi, illetve a közösségi média a napokban. A névtelen és arctalan megszólalók állításaikkal komoly lejárató kampányt indítottak az idén 135 éves Kossuth Lajos Szakképző Iskola ellen. Az intézménybe járó diákok többsége azonban nyílt levélben határolódott el a riport tartalmától. Az ügy kapcsán a helyi rendőrkapitányt és az iskola igazgatóját is megkérdeztük.

A drogfogyasztás szorosan nem köthető egyetlen iskolához vagy intézményhez sem Félegyházán. Ez nemcsak városi, hanem országos probléma, megoldása össztársadalmi feladat – nyilatkozta hírportálunknak Timafalvi László kiskunfélegyházi rendőrkapitány az ügy kapcsán. Elmondta, valóban több jelzés is érkezett a Kossuth-iskolából kábítószer-fogyasztás miatt, több esetben eljárás is indult. Az igazgató kérésére pedig fokozottan járőröznek a rendőrök az intézmény környékén. A járőrszolgálatot úgy szervezik, hogy a szünetek ideje alatt és délután, amikor vége a tanításnak, a rendőrök biztosan megjelennek a környéken.

– A rendőrség fő feladata a prevenció. Az iskolák védelme érdekében a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Így számos bűnmegelőzési feladatot is végrehajtottunk már a Kossuth-iskolában, illetve valamennyi félegyházi középiskolában. Szakembereink a diáknapokon rendszeresen tartanak prevenciós előadásokat, de eredményesen működik a kortárs segítő program is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a képzett kortárs segítőkhöz nagyobb bizalommal fordulnak a fiatalok, mint tanáraikhoz, szüleikhez vagy éppen a rendőrséghez – tette hozzá Timafalvi László. Az egy fikció, hogy a kábítószer-fogyasztást a rendőrség meg tudja állítani, a rendőrök elsősorban a kábítószer-terjesztőkkel szemben tudnak fellépni, ebben viszont hatékonyak vagyunk – szögezte le a kapitány.

– Szeretném hangsúlyozni, hogy a drogfogyasztás össztársadalmi probléma, amit csak összefogással lehet megoldani. Nagyon fontos lenne a pedagógusokat felkészíteni arra, hogyan kezeljék azokat a gyerekeket, akik kábítószerhez nyúlnak, mert ezek a fiatalok általában súlyos problémákkal küzdenek. Nagyon nagy szerepe van a családnak. Az lenne a leghatékonyabb, ha a család, az iskola és a hatóságok közösen tudnának fellépni a drogfogyasztással szemben. Sajnos azonban azt tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz a szülőket megszólítani. Épp azoknak a gyerekeknek a szülei nem vesznek részt a szülői értekezleteken, akiknek a legnagyobb szüksége lenne a segítségre – hangsúlyozta a rendőrkapitány, aki azt is elmondta, hogy tudomásul kellene venni azt is, hogy nemcsak a drog-, hanem az alkoholfogyasztás is komoly problémát jelent a fiatalok körében. Sőt, még nagyobb arányban fordul elő, valószínűleg azért, mert a társadalom sokkal megengedőbb ezen a téren – vélekedett Timafalvi László.

A rendőrkapitány arra is felhívta a figyelmet, hogy a háttérben komoly munka folyik a drogprevenció területén. Számos olyan kezdeményezés indult el, amelyek a biztonságos és élhető közösséget szolgálják. Így például februárban Police Café címmel kerekasztal-megbeszélést tartanak a Móra Ferenc Művelődési Központban, ahol részt vesznek a rendőrség, a gyermekjólét, a gyámhatóság és az önkormányzat munkatársai, a gyermek- és ifjúsági önkormányzat tagjai azzal a céllal, hogy közösen tegyék hatékonyabbá a drogprevenciót Félegyházán. Szintén februárban hatszáz félegyházi középiskolásnak tartanak baleset-megelőzési előadást a tudatmódosító szerek nélküli közlekedésről. Mindezek mellett tavasszal a városháza pincerendszerében nyitja meg kapuit az a szabadulószoba, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg a cyberbullying, azaz az internetes zaklatás, valamint a drogfogyasztás veszélyeivel a félegyházi diákok – összegezte a rendőrkapitány.

A Kossuthban szemmel tartják a diákokat

– A diákok védelme érdekében, a rendőrséggel együttműködve néhány éve bűnmegelőzési program indult a kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolában. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy tanulóink ne váljanak áldozattá. Ebben nyújt segítséget számunkra az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó, Seres Dezső alezredes, aki többi között bűnmegelőzési, drogprevenciós előadásokat és programokat szervez a diákoknak. De odafigyel arra is, hogy a tanulók betartsák a házirendet, megismerjék a jogaikat és a kötelességeiket, illetve a fegyelmi eljárások folyamatát is – nyilatkozta hírportálunknak Ágoston Tibor, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Szakképző Iskola és Kollégium tagintézmény-vezetője. Azt is elmondta, hogy a rendvédelmi szakra járó diákjaik rendszeresen részt vesznek a Turist Police programban és a polgárőrség tevékenységében. Kiemelte, hogy nagyon jó kapcsolat alakult ki a félegyházi rendőrökkel, akik rendszeresen járőröznek az iskola környékén. Jelenlétük biztosítja, hogy a tanulókat ne érje semmilyen atrocitás. Szintén a diákok biztonságát szolgálja a beléptetőrendszer és biztonsági szolgálat is.

– A felsorolt kezdeményezéseknek köszönhetően drasztikusan csökkent a fegyelmi eljárások száma iskolánkban, ebben a tanévben eddig csak egyetlen fegyelmi indult, az is igazolatlan hiányzások miatt – tette hozzá Ágoston Tibor, aki arról is beszámolt, hogy az iskolában kialakítottak egy szobát, ahol rendezett körülmények között tölthetik szabadidejüket, lyukasórájukat a diákok. A tagintézmény-vezető azt is elmondta, terveik között szerepel egy mentortanári hálózat kiépítése. Az erre felkészített pedagógusok feladata az lesz, hogy meghallgassák a hozzájuk forduló diákok és kollégák problémáit, és segítsenek azok megoldásában. Az igazgató végül arról is beszámolt, hogy bűnmegelőzési munkájukat a megyei és a félegyházi rendőrség minden évben elismeri, ezt jelzi az is, hogy Seres Dezső alezredes tavaly megyei kitüntetést kapott.