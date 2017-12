Ezeket a cikkeket olvasták a legtöbben 2017-ben

Hírportálunk, a baon.hu idén is sok érdekes történetet tárt olvasóink elé, azonban a legolvasottabb cikkek közé ismét tragédiák és balesetek sora került. Összeállításunk egyszersmind visszatekintő a 2017-es esztendőre.

Január

Az év első hónapja tragédiákkal indult 2017-ben. Január 2-án frontálisan összeütközött egy autóbusszal egy Opel a 44-es főúton. A 40 év körüli kecskeméti sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, csak a tűzoltók tudták kiszabadítani az autóból. A férfi feltehetőleg a sötét és ködös időben elnézte az útirányt.

Ezután egy gyilkosság híre rázta meg megyénket. A szabadszállási körzeti megbízott találta meg annak a 70 éves néninek a holttestét, akit karácsony óta nem láttak. A gyilkos egy kalapáccsal többször fejbe vágta az idős nőt, aki percek alatt belehalt a sérüléseibe. A rendőrök 9 órán belül elfogták az 55 éves nyárlőrinci V. Endrét, aki meggyilkolta a szabadszállási nőt. A férfit 10 év börtönre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a Kecskeméti Törvényszék.

Február

Rég nem látott jelenségről számoltunk be februárban. A hatalmas jégtáblák miatt szinte teljesen beállt a Tisza Tiszakécske térségében. A több száz tonna tömegű jégtáblák hatalmas károkat okoztak. „Ilyet még életemben nem láttam” – mesélte akkoriban egy nyugdíjas korú hölgy Tiszabögnél, a nagyrévi kompátkelőnél. A kompot még időben sikerült kihúzni a partra, azonban sok stéget magával sodortak a jégtáblák.

A hónapban a legtöbben ismét egy tragédiáról szóló cikkünkre kattintottak. Defektet kapott az M5-ös autópályán egy bolgár autó és nekicsapódott egy teherautónak Kecskemét térségében. Az ütközés erejétől a sofőr és az utas is kirepült a BMW-ből, a sofőr azonnal életét vesztette, a női utast a tűzoltók emelték ki a teherautó alól, majd a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az autó hátsó ülésén egy gyermek is utazott, ő kisebb karcolásokkal megúszta a balesetet. Az autóban senki sem használta a biztonsági övet.

Március

A tavasz első hónapja kellemes perceket okozott, hiszen nem mindennapi látványban volt része március 12-én a kecskemétieknek. A Petőfiváros környékén ugyanis egy cirkuszból meglógott tevét hajkurászott a gondozója. A nagy tevehajsza a város szélén ért véget, amikor az idomárnak sikerült egy kis kenyérrel megnyugtatnia az állatot, majd visszavitte a cirkuszba.

Márciusban egy igazi sikertörténetről is beszámolhattunk. Életet mentett egy kecskeméti diák, Tóth Horgosi Miklós, amikor a boltban mellette szívroham miatt összeeső férfinál azonnal elkezdte az újraélesztést. A Kodály iskola diákja a pénztárnál állt már a sorban, amikor a közvetlen közelében egy középkorú férfi hirtelen összeesett. Egyedül Mikiben volt annyi lélekjelenlét, hogy ellenőrizze a pulzusát, és azonnal hozzákezdett az újraélesztéshez. Az áruházban található defibrillátor készüléket is bátran használta, ezzel megmentette a férfi életét.

Április

Két tragédiáról szóló cikkünkre kattintottak a legtöbben áprilisban. A hónap 7-ik napján számoltunk be arról, hogy egy 10 emeletes panelház tetejéről pizsamában ugrott le egy férfi Kecskeméten. Április 11-én pedig halálos baleset történt Kerekegyháza közelében. Egy Suzuki sofőrje az előtte haladó Renault előzésébe kezdett, ekkor ütötte el a szemből szabályosan érkező motorost. A 64 éves motoros férfi a helyszínen életét vesztette, a Suzuki sofőrje súlyosan megsérült.

Kellemesebb perceket okozott a kecskeméti Trabant-Wartburg találkozó, ahol Tarbantok, Wartburgok, Barkasok és néhány nyugati klasszikus idézte meg a retro-szellemet. NDK-s autócsodák, szlalomozás és egyéb ügyességi versenyek várták a büszke tulajdonosokat és az érdeklődőket a jó hangulatú találkozón.

Május

Az országos sajtó középpontjába került Kecskemét, miután május elsején egy hatalmas robbanás rázta meg a Széchenyivárost. A Pákozdi csata utca egyik második emeleti lakása felrobbant. A hatalmas durranást városszerte hallani lehetett. A gázrobbanást a lakás tulajdonosa idézte elő, őt mentőhelikopter szállította kórházba, de olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy néhány nappal később meghalt. A lépcsőház 28 lakóját az eset után evakuálták és hónapokig nem térhettek vissza lakásukba.

Májusban számoltunk be egy szörnyű családi tragédiáról is. A lakiteleki Balla család először három és fél éves kisfiát veszítette el, majd Sanyika temetése után egy nappal a családfő is meghalt. A harmincnyolc éves édesanya három gyermekkel maradt özvegyen. A kisfiú halálát rotavírus, az édesapa halálát pedig rejtett szívprobléma okozhatta. A lakitelekiek példás összefogással segítettek a családon.

Június

Szomorú eseményről írtunk június 2-án. Több százan – családja, barátai, munkatársai, tisztelői és „csiperósok” kísérték utolsó útjára Farkas Gábort, a város díszpolgárát, az Európa Jövője Egyesület elnökét, a Csiperó atyját.

Az idei nyár sem volt viharoktól mentes, azonban a júniusi jégeső szinte teljesen letarolta Kecskemétet. Több tízezren követték nyomon percről-percre cikkünket. Rengeteg olvasónk számolt be a károkról. Volt, akinek a házát tette tönkre a vihar (a kecskeméti városháza 27 ablaka is betört), volt, akinek az autóját zúzta szét a jég, másoknak „csak” a kertje bánta a természeti hatásokat. A város több részén kidőlt fák akadályozták a forgalmat.

Június 20-án filmbeillő jelenet zajlott Sükösdön, rendőrök és TEK-esek lepték el a települést. Az egyenruhások lecsaptak a sükösdi bordélyház üzemeltetőire és felszámolták az ott működő bordélyházat.

Július

Nem mindennapi esemény zajlott júliusban Szankon. A Barátok közt Berényi Mikijét alakító Szőke Zoltán és kedvese, Annamari Lajosmizsén keltek egybe, majd innen barátjuk, R. Kárpáti Péter Szankra vitte őket, ahol az ifjú pár hintójára váratlanul lovasok támadtak a szanki főutcán és elrabolták az új asszonyt.

Nem volt mentes a balhéktól az idei kecskeméti Vwanted sem, az ország legnagyobb Volkswagen-konszern találkozója. A Szabadidőközpontban, a Domb Beach-nél rendezett esemény sok résztvevője a biztonsági őrök túlzottan szigorú, agresszív fellépésére panaszkodott, míg a szervezők szerint főként abból adódtak a gondok, hogy egyesek fittyet hánytak a házirendre.

Sajnos a július sem maradt el tragédiák nélkül. 13-án halálos baleset történt Soltvadkert és Pirtó között. Egy kamion és két mikrobusz ütközött össze, egy ember a helyszínen életét vesztette.

Augusztus

A nyár kellős közepén sajnos rengeteg tragédia történt megyénkben. A legtöbben az Izsák és Ágasegyháza között történt halálos balesetről olvastak, ahol mindkét autó sofőrje a helyszínen életét vesztette, egy utas pedig súlyosan megsérült.

Szintén ebben a hónapban írtunk egy brutális állatkínzásról is. Kecskemét Kisfáiban egy ismeretlen elkövető agyonvert egy kuvaszt. A kutya belehalt a sérüléseibe.

Augusztusban egy olvasónk észrevétele indított lavinát Kecskeméten. Panasza szerint a távfűtéses lakásában nem folyt már olyan meleg víz a csapból, mint korábban. A Termostar Kft. ügyvezető igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy kollégái mindig megvizsgálják a bejelentéseket, méréseket végeznek az adott lakásban, de a kapott eredmények jellemzően azt mutatják, az ellátási hiányosságot a fogyasztói (vagyis a házon belüli) rendszer nem megfelelő működése okozza.

Szeptember

Szeptember elején több vendég figyelmén és lélekjelenlétén múlt, hogy nem történt tragédia a Kecskeméti Fürdőben. A hullámmedencében egy kislány nagyon hosszú ideig nem jött fel a víz alól, ezt vették észre és kezdték meg a gyermek mentését még időben.

Szeptember 6-án azonban ismét tragédia történt Kecskeméten. Egy 52 éves férfi életét vesztette a Mindszenti körúton, amikor érintőlegesen ütközött egy autóval, majd motorjával elesett és egy álló autónak csapódott.

Szerencsésebben végződött az a baleset, amelyben egy tűzoltóautó borult fel Kecskeméten. A sofőr egy frontális balesetet próbált meg elkerülni, félrerántotta a kormányt, ekkor borult fel a jármű. A vezetője könnyű sérülésekkel megúszta.

Jutott azonban öröm is szeptemberre. Első alkalommal adták át idén a Magyarország Legszebb Birtoka díjat, amit a Kecskemét és Lajosmizse között gazdálkodó Somodi Ferenc vehetett át.

Október

Október elején ismét a figyelem középpontjába került Kecskemét, sajnos ismét egy tragédia miatt. Két ember meghalt, amikor az M5-ös autópályán egy rendőrségi autóbusz és két kamion karambolozott október 9-én. 16 mentőautó és 4 mentőhelikopter érkezett a tragédia helyszínére, hárman súlyosan, 13-an pedig könnyebben sérültek meg. A balesetben Németh Gergely rendőr törzsőrmester, a Készenléti Rendőrség járőrvezetője és az autóbusz sofőrje hunyt el.

Újabb tragédia történhetett volna Kecskeméten. Egy 1,5 éves kislány játszott a falevelek között az egyik kecskeméti parkban a szüleivel. A kislánytól mindössze pár méterrel arrébb vette észre az édesapja a használt fecskendőt, amely a földön, a falevelek között hevert. Csak a szerencsén múlt, hogy nem nyúlt bele a kisgyermek.

Az ősszel újabb természeti csapásról számoltunk be. A júniusi jégeső után, október végén szélvihar bénította meg Bács-Kiskun megyét. A legtöbb helyen utakra, épületekre, villanyvezetékekre dőltek a fák, faágak. A megye legtöbb útja és a vonatközlekedés szinte teljesen megbénult, több településen áramkimaradás volt. A Baja-Kecskemét-Szeged háromszögben katasztrófahelyzet alakult ki.

November

Az egész ország megdöbbent, amikor elárasztotta az internetet Stadler József halálhíre. A juhászból lett vállalkozó november 8-án lett rosszul egy dedikáláson, később kómába esett, végül 66 éves korában, november 21-én elhunyt. Csaknem 700-an kísérték utolsó útjára az akasztói temetőben.

Közlekedési tragédia nélkül sajnos a november sem telt el. Egy ember életét vesztette, többen pedig súlyosan megsérültek az 5-ös főúton történt balesetben.

Sokáig téma volt az interneten, amikor a jánoshalmi focimeccsen hatalmas pofont csattant, miután a szurkolók egymásnak estek, de sokan beszéltek a múltidéző cikkeinkről is, melyek közül a Korhánközi úton történt busztragédiát olvasták a legtöbben novemberben.

December

A tél első hónapja tragédiák sorozatával járt megyénkben. Együtt drukkolt az ország Prince-nek, az apostagi autóbalesetben megsérült kutyusnak. Gazdája felgyújtotta a házát, majd autójával egy fának hajtott, a helyszínen életét vesztette. Vele volt Prince is, aki bár hosszasan küzdött, a kezelések ellenére 8 nappal a baleset után meghalt.

Szörnyű tragédia történt Fülöpszálláson is, ahol egy ház gyulladt ki december 8-án este. Egy 2 éves kisfiú és egy 3 éves kislány életét már nem tudták megmenteni.

A balesetek egymást érték decemberben. Megyénk útjain legalább 8 halálos baleset történt, és legalább 10 gyalogost gázoltak el. December 22-én pedig egy vonatbaleset és tömegkarambol okozott teljes káoszt az 52-es főúton. 8 kamion és legalább 17 személyautó ütközött össze. Csak a szerencsén múlt, hogy senki sem halt meg a tömegbalesetben.

Kollégáink legemlékezetesebb pillanatai

A tragédiákon kívül persze rengeteg más témával is foglalkoztunk 2017-ben. Kollégáink számtalan kellemes, örömteli és felemelő történetről adtak hírt – még ha ezek olvasottságuk miatt nem is fértek bele a Baon.hu toplistájába. Munkatársaink legemlékezetesebb történeteiből szemezgettünk – a teljesség igénye nélkül.

Még 2016 karácsonyán adtunk hírt a Kecskeméti SOS gyermekfalu 7-es számú lakásotthonának gazdag kamrájáról, ahol megannyi befőtt, lekvár, birsalmasajt és savanyúság sorakozott, melyek Török Piroska nevelőszülő és édesanyja szorgos munkáját dicsérte. A riportból kiderült, hogy nagy álmuk egy befőzőautomata volt. Az internet segítségével cikkünk eljutott Ladosinszky Istvánhoz és feleségéhez, akiknek köszönhetően 2017 első napjaiban meg is kaphatták a készüléket, a kerekegyházi forgalmazó pedig további kiegészítőkkel lepte meg a szorgos csapatot. A kecskeméti lakásotthonban az ajándék segítségével idén nyáron már olyan különlegességeket is készítettek mint rozmaring- vagy pitypangszirup.

Néhány cikkünk megmutatta, hogy a reményt soha nem szabad feladni. Beszámoltunk Andrea történetéről, akinél vastagbéldaganatot diagnosztizáltak. A 37 éves egyedülálló édesanya 7 éves kisfiával az oldalán megjárta a poklot, de lelkileg nem tört meg. Napjairól, nehézségeiről, reményeiről egy blogban számolt be. Sorsdöntő műtétje előtt több százan mozdultak meg érte, és adtak neki irányítottan vért. 2 nagy műtét, 16 nagy és 7 kicsi kemoterápiás kezelés után szeptember 26-án blogján búcsút vett a gyilkos kórtól és örömmel számolt be gyógyulásáról. Üzenete erőt adhat a betegségben szenvedőknek: „Drága Sorstársaim, küzdjetek, soha ne adjátok fel!”

Kollégáink 2017-ben is számos ismert, és elismert személy történetét mutatták meg olvasóinknak. Interjút készítettek többek között Valtteri Bottas Forma-1-es versenyzővel, Enyedi Ildikóval, a Testről és lélekről című film rendezőjével, Al Ghaoui Hesnával, Buda László pszichiáterrel, Herendi Gáborral és Hegedűs Bálinttal, a Kincsem rendezőjével és forgatókönyvírójával. De olvasóink megismerhették Kádár Sándor vadászpilóta történetét is, aki megmentette Gripenjét, még ha súlyos sérülést is szenvedett katapultálás közben, betekinthettek a világutazó francia riporter-útikönyvíró, Héléne Bienvenu kalandjaiba, aki eddig 33 országban járt és olvashattak Hajagos Csaba oroszországi kutatóútjáról is, amely során a kommunizmusban elesett magyar katonák sírjait térképezte fel.