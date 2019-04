Eljótékonykodja a pénzjutalmat a díjnyertes orvos

A március közepéig tartó szavazás dél-magyarországi csoportjának élén végző dr. Körmendy Szabolcs a napokban a Magyar Tudományos Akadémián, az Akadémia Klub Kodály termében vehette át a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjat. A kalocsai tüdőgyógyász a baon.hu-nak elárulta: különböző karitatív célokra fordítja a díjjal járó több százezer forintot.

– Amikor a beteg kórházba kerül, akkor kiszolgáltatott. Az orvosnak ezt nem szabad érzékeltetnie, hanem meg kell próbálnia lelkileg is gondozni – írta le az általa követendőnek tartott szakmai elveket dr. Körmendy Szabolcs. – Sokszor van sikerélmény, de daganatoknál nyilván találkozunk olyan szituációkkal, amelyekben hosszú távon már nem tudunk segíteni. Ilyenkor legalább emberséget tudnunk kell adni, mert ez is nagyon sokat számít – szögezte le.

A népszerű tüdőgyógyász lényegében orvosdinasztia sarja: a nagyapja, az apja és a testvére is orvosi pályára lépett. Ő maga a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett 1989-ben, majd rögtön felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karára, ahol 1990 és 1996 között tanult. Ezt követően költözött vissza szülővárosába, Kalocsára, és a Szent Kereszt Kórházban (pontosabban akkor még annak jogelődjénél) kezdte a praktizálást a tüdőgyógyá­szati, krónikus tüdőgyógyá­szati osztályon, ahol jelenleg is dolgozik. Katolikus, nős, négy gyermek édesapja.

– A tüdőgyógyászat nagyon kis területe az orvostudománynak, így összetartók vagyunk, szoros munkakapcsolatot tartunk fenn. Nagyon jólesett, amikor nemrég találkoztam egy általam nagyra tartott tüdőgyógyásszal és elárulta, hogy egy szavazattal ő is hozzájárult a győzelmemhez. Ez komoly biztatás volt – mesélte.

Hozzátette: a közelmúltban nemcsak személyes, hanem szakmai visszaigazolást is kapott arról, hogy jó színvonalon dolgoznak a kollégáival.

– Félve mentem el egy párizsi tüdőgyógyász-konferenciára, mert tartottam tőle, hogy majd mit látunk, mennyire le vagyunk maradva. Attól függetlenül, hogy itt milyen az infrastruktúra – mondjuk az épület, ami nem a legmegfelelőbb –, magában a módszereinkben és a gyógyszereinkben nagy különbséget nem láttam. Azt az onkológiai kezelést például, amit Franciaországban meg tudnak adni, azt mi is, a kecskeméti onkológián, és azokat a diagnosztikai eszközöket, amiket nyugaton alkalmaznak, azokat mi is tudjuk alkalmazni – sorolta. – Azt gondolom, hogy itt megvan a szakmai tudásunk, és szerintem ezt a díjat nemcsak én kaptam, hanem az egész osztály, a tüdőgondozó, a laborosok, a röntgenesek és a többi orvos. Jegyezzük meg, hogy a 78 jelölt között az első húszban öt kalocsai orvos végzett. Egy ilyen kisvárosi kórház számára ez hatalmas teljesítmény – méltatta az intézményt.

Dr. Körmendy Szabolcs úgy döntött, hogy a rangos kitüntetéssel járó, 300 ezer forintos pénzjutalmat karitatív célokra ajánlja fel, háromfelé osztva: a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény, az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány és a Szent Kereszt Kórház alapítványa számára 100-100 ezer forintot utal át. Utóbbi szervezetnek célzottan adakozik: szeretné, ha a gyermekosztály kapna egy, az erek pontos kimutatására alkalmas vénaszkennert, ami lehetővé teszi, hogy minél kevesebb fájdalom okozásával tudjanak vért venni a kicsiktől. Ez az eszköz többféle árkategóriában létezik: a legolcsóbb 200 ezer, a közepes képességű 750 ezer, míg a csúcskategóriás körülbelül másfél millió forintért kapható, tehát az általa felajánlott pénzt egy gyűjtés indító összegének szánja. Az adakozás módjáról és idejéről későbbre ígért tájékoztatást.