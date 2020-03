Egyre több kecskeméti iskolába tilos a belépés a szülőknek

A koronavírus-helyzet miatt jónéhány kecskeméti iskola vezetése úgy döntött, hogy a szülők nem léphetnek be az épületbe.

A Kodály Iskola csütörtök este tette közzé közösségi oldalán, hogy a tanulókat péntek reggeltől a szülők csak az iskola ajtajáig kísérhetik el, az épületbe nem mehetnek be. A hazamenetel rendje nem változik az eddigiekhez képest, csak a tanulókat nem az aulában, hanem az iskola sportudvarán tudják átvenni a szülők. A napközis tanítók mindegyike 17 óráig lesz ügyeletben, összevont ügyeletet ugyanis biztonsági okok miatt nem lehet tartani.

Balogné Papp Boglárka intézményvezető kéri, hogy minden tanár vagy tanuló, aki külföldön volt, vagy külföldön járt személlyel kapcsolatba került az elmúlt két hétben, vonuljon önkéntes karanténba két hétre.

Tóth Attila, a Református Általános Iskola igazgatója is felhívta a szülők figyelmét, hogy ne kísérjék be gyermeküket az iskolába és délután az épületen kívül várakozzanak rájuk.

Az iskola diákjai szervezetten nem vesznek részt az istentiszteleteken, vasárnapi szolgálatokon, a pénteki reggeli áhítatok elmaradnak, akárcsak a biciklis emléktúra Kiskőrösre és az Országos Bibliaismereti Verseny is. Az iskola által szervezett délutáni sportfoglalkozásokat, szakköröket megtartják, a március 15-i ünnepséget pénteken első órában felvételről láthatják az iskola tanulói.

Úgy tudjuk, hogy egy refis diáknak otthon kell maradnia, mert a nagymamája két napja jött haza az Egyesült Államokból. Kaptunk olyan információt is, hogy rajta kívül több tanuló és családja is házi karanténban van.

A szerdán megjelent kormányrendelet szerint egyébként „az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el”, tehát egy iskolaigazgató nem dönthet úgy, hogy „bezár” az iskola.