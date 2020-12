Döntőbe jutottak a kecskeméti diákok

A közelmúltban rendezték meg online formában a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara által szervezett Bionika akadályverseny döntőjét. A versenyen 77 négyfős csapat mérte össze tudását, a válogató fordulót követően a tíz legjobb csapatot hívták be a döntőbe.

Rendkívül változatos, kreatív feladatok megoldását követően alakult ki a végső sorrend. A csapat összeállításánál fontos szempont, hogy a tagok között legyen képviselője a biológiának, a fizikának, az informatikának és a kémiának.

A kecskeméti Katona József Gimnázium csapata is bejutott a döntőbe, de a virtuális dobogóra most nem állhattak fel a fiatalok, viszont már az is kiemelkedő eredmény, hogy a legjobb tíz között jegyezték őket. A csapatban a biológia­tantárgyat képviselte Gulyás Gréta (tanára: Halász Gergely), a fizikát Osztényi József (tanára: Sáróné Jéga-Szabó Irén), az informatikát Melján Dávid (tanára: Takács István), valamint a kémiát Tóth Nóra (tanára: Sáróné Jéga-Szabó Irén).