Böjte atya árváit segítették adományukkal az ágasiak

Nem adjuk fel! ez a neve és mottója annak az ágasegyházi egyesületnek, mely minden évben bizonyítja, méltó a nevéhez. Ezúttal újabb nagy adománnyal segítették Erdélyben Böjte atya árváit.

A Nem adjuk fel! Idős Ellátást Nyújtó Hagyományőrző Egyesület hosszú évek óta sikerrel működik. Vezetője, Vas Gabriella és a tagok számos alkalommal bizonyították már önzetlenségüket, szeretetteljes segítő szándékukat. Erdélybe háromévente járnak, hogy adományokkal segítsék a Böjte Csaba atya által működtetett gyermekotthonokat.

– A Nem adjuk fel! Idős Ellátást Nyújtó és Hagyományőrző Egyesület és a Segítők Segítői Baráti Társaság közösen hirdette meg az idei adománygyűjtést – mesélte Vas Gabriella. – Augusztus elseje és október közepe között vártuk az adományokat, melyeket Böjte atya Borszéken és a Gyergyói-medencében működtetett gyermekotthonainak ajánlottunk fel. A gyűjtés sikeres volt, a mottójául ugyanazt választottuk: Sok kicsi sokra megy. Így is volt, több mint százan ajánlottak fel kisebb-nagyobb adományokat. Minden segítséget örömmel vettünk – tette hozzá.

Az adományt a napokban vitték ki Erdélybe, Borszékre. A 17 fős delegációnak tagja volt az akció fővédnöke, Vörös István énekes, gitáros, dalszerző, valamint a fő támogató, Füredi János, Ágasegyháza község polgármestere és családja. Valamennyien részt vettek az adományok kiszállításában és jelenlétükkel megtisztelték a Borszéken megrendezett átadó gálaestet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A gyerekek nagyon sok szép ajándékot kaptak – mesélte Vas Gabriella. – Főként tartós élelmiszereket és tanszereket vártunk a gyűjtés keretében, de a nagylelkű adományozók kiterjesztették ezt sok-sok minden másra is, például kaptunk édességeket, ruhaneműket, tisztálkodási szereket, kerékpárokat, játékokat. Fő támogatónk, Füredi János azon felül, hogy az adomány szállítását teljes egészében támogatta, minden gyerek részére egy-egy édességgel teli hátizsákot is adományozott, mely hatalmas sikert aratott. Természetesen legalább ekkora öröm fogadta a fővédnök anyagi támogatását és a többi adományt is. Például azonnal gazdára találtak a kerékpárok, a mackók, de még a varrógép is az első este jó helyre került – sorolta az egyesület elnöke.

A Nem adjuk fel! Idős Ellátást Nyújtó és Hagyományőrző Egyesület tagjai rövid kis műsor keretén belül adták át az adományokat, melyeket a gyerekek gyönyörű táncos műsorral köszöntek meg. Finom vacsorát is főztek az idősek, a hagyomány szerint Joli módra készült ízletes székelykáposzta került a tányérokba, melynek sikerét semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy gyorsan kiürültek a tálak.

Az akciót egykoron Vas Gabriella, a Nem adjuk fel! Idős Ellátást Nyújtó Hagyományőrző Egyesület és a Segítők Segítői Baráti Társaság elnöke álmodta meg. Az évek alatt hagyománnyá vált a segítő akció. Eddig háromévente szervezték meg, de az idei hatalmas siker után komolyan gondolkodnak azon, hogy változtatni kellene. Felmerült, hogy ezentúl kétévente, de az sem kizárt, hogy évente segítik meg erdélyi barátaikat.

– Az út során a kötött, fárasztó, nagyon beszabályozott programot mindenki fantasztikusan jól bírta. A pozitív hozzáállásuk nélkül ez a csoda nem jöhetett volna létre. Óriási köszönettel tartozom mindenkinek a munkájáért, lelkesedéséért, türelméért. Méltó példát mutattak az egész társadalomnak – hangsúlyozta Vas Gabriella.

Jártak a Tündérkertben is

A delegáció tagjai sok szép programon vettek részt. Meglátogatták Borszék ásványvíz-­palackozó üzemét, fürödtek a Bánffy termálfürdőben, túráztak a borszéki Tündérkertben, sétáltak Borszék főterén. Haza­felé jövet megtekintették Szovátán a Medve-tavat és meglátogatták a parajdi sóbányát, de nem maradt el a cserépedény- és a kosárvásárlás sem.