Bobi kutya a tangazdaságban járt

Rendhagyó környezetismereti órán vettek részt hétfőn a kecskeméti Magyar Ilonás negyedikesek a Kocsis középiskola tangazdaságában. Az óráról nem hiányozhatott Bobi kutya sem, aki immár negyedik éve tanul együtt a diákokkal.

Nyolc évvel ezelőtt indult útjára a terápiás kutyákkal való tanítás a hírös városban, a Magyar Ilona Általános Iskolában. Sikerét mutatja, hogy azóta is folyamatos a kutyás oktatás, sőt már több helyi iskolában is alkalmazzák a tantervben. A Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány munkatársai és terápiás kutyái több szempontból segítik a tanítást. A diákok ismereteket szereznek a felelős állattartásról, kutya tanításáról, a kutyatartással kapcsolatos örömökről, feladatokról, a kutyával kapcsolatos helyes viselkedésről.

A Magyar Ilona iskola 4/b osztálya negyedik éve tanul együtt Bobi terápiás kutyával, akit gazdája Farkas Andrea kísér el mindig az adott órára. Bobi kilencéves kan keverék. Nagyon kedves, szelíd és okos kutya, aki immár nyolcadik éve dolgozik terápiás kutyaként. A gyerekek imádják.

– A gyerekek már napok óta alig várták, hogy Bobi kutyával közösen ültessenek, traktorozzanak a tangazdaságban – mesélte Szénási-Mata Ágnes, aki Antalné Erős Líviával közösen tanítja a 4/b osztályosokat. – Nagy lehetőség ez számunkra, hiszen a gyerekek a való életben látják azt, amit tanulnak. Lehetőséget kaptak arra, hogy közelebbről is megismerjék a fóliás és a szabadföldi kertészetet, a mintalabor munkáját. A szakemberek segítségével dugványozással szaporítottak Pletyka virágot és megkóstolhattak többféle zöldséget. Nagy sikere volt a traktoros akadályversenynek, egy kis traktorral kellett a bólyák között szlalomozniuk. Egy másik megméretés, a gumicsizma dobó verseny is népszerű program volt. A végén pedig egy nagy álmom teljesült. Mindig is szerettem volna, ha közösen elültetünk egy fát, amely hosszú távon tudja pozitívan befolyásolni a környezettudatosságukat. A tangazdaság jóvoltából egy eperfát ültettünk el. A tudatos kerttervezésnek köszönhetően a fa élettani szempontjából legjobb helyre került. Az eperfát a jövőben a Kocsis diákok gondozzák majd – tette hozzá.