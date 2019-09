Bemutatták termékeiket a közfoglalkoztatottak is

A Kelet-Magyarországi Agrárszakképző Központ Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium adott otthont az elmúlt hétvégén a jánoshalmi Szüreti Expo rendezvényeinek, ahol a környék gazdái mellett a közfoglalkoztatottak is kiállították a termékeiket, kisállat bemutatók és színpadi programok várták az érdeklődőket.

A házigazda jánoshalmi mezőgazdasági szakiskola évek óta biztosít helyszínt az eseménynek, amely kiváló lehetőséget kínál a jövő agrárszakembereinek, hogy megismerkedjenek a szakma legújabb kihívásaival is. Taskovics Péter, az oktatási intézmény főigazgatója, megnyitóbeszédében kiemelte, hogy a klímaváltozás miatt egyre komolyabb feladatok elé állítja a hazai agrárágazatot is, a csökkenő ivóvízkészletre fel kell készülniük a mezőgazdasági termelőknek.

A mezőgazdaságban végbemenő digitális forradalom elkezdődött a hazai agrárágazatban is, ehhez nagyon jól felkészült szakemberekre van szükség, amely ugyanakkor komoly perspektívát is jelent a fiatal gazdák számára. Ehhez azonban szükség van az együttműködő vállalkozásokra, akik segítik az iskolát, az agárszakember képzést – hangzott el a rendezvény megnyitóján, ahol a környék agráripari vállalkozásai is szép számmal mutatkoztak be.

A Szüreti Expón kiállították termékeiket a közfoglalkoztatási program helyi és a környező települések résztvevői is. Vadászati, díszmadár és kisállat kiállítás, töltött káposzta-főző verseny, gyerekprogramok, népi játékok kísérték a kétnapos programot, amelyet a 30 éves Jánoshalma rendezvénysorozat keretein belül a Szent Anna templom előtt rendezett Bácskai Ízek forgataga zárt, és ahol Szekeres Adrien koncertje várta az érdeklődőket.