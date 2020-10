Az új kalocsai óvoda építése nem várt nehézségbe ütközött

Jelenleg is zajlik a kalocsai óvodaépítése, de a kivitelező nem várt akadályokba ütközött.

A kalocsai önkormányzat jelenleg is zajló óvodaépítése során problémákba ütközött a kivitelező: az alapterület közel fele alatt nagy mennyiségű gyökérzettel átszőtt, magas szervesanyag-tartalmú talajréteget talált. Ha úgy hagyják, akkor az épület a későbbiekben megrogyhatott volna, ezért muszáj volt eltávolítani a három későbbi csoportszoba alá eső földrétegeket. A munkáról utólag nyújtotta be a számlát a cég, megfelelve ezzel az önkormányzattal kötött szerződés feltételeinek, így a város közel kilencmillió forintot fizet pluszban a már így is bő ötszázmillió forintos óvodáért.

A Petőfi Sándor és Kígyó utcák sarkán, az ifjúsági ház udvarán épülő óvoda területén mintegy 320 köbméter föld eltávolítására volt szükség ahhoz, hogy stabil talajon lehessen folytatni az építkezést, jelentette be a a városüzemeltetési és -fejlesztési osztály vezetője, Boromisza Viktor a legutóbbi képviselő-testületi ülésen. Elmondta: megállapították, hogy a kivitelező Generál Építőipari Kft. által kért közel kilencmillió forintos összeg megfelel az ehhez hasonló munkák jelenlegi piaci árának, ezért jogosnak tartja az igény mértékét.

Az óvodaépítést végző társaság részletesen levezette: az épület alapjának előkészítése során vált nyilvánvalóvá, hogy elkerülhetetlen az altalaj cseréje. Ennek alátámasztására helyszíni szemlét kért a műszaki ellenőrtől és a tervezőktől, akik egyetértettek abban, hogy a talaj a benne lévő szerves anyagok miatt a további munkavégzésre alkalmatlan, hiszen a szálas, rostos növényi maradványok fokozatosan elbomlanának, így félő, hogy a talajréteg később összeesne a rá felhúzott épület alatt. Végül arra jutottak, hogy a talajcserét 536,5 négyzetméteren, 65 centiméteres mélységben kell elvégezni, mert csak így lehet biztonságosan megépíteni az óvodát.

A képviselők hét igennel, két nemmel, egy tartózkodással elfogadták a kivitelező cég igényét, így a talajcserére fordított kilencmillió forintot a város magára vállalta, a 2020-as költségvetésben szereplő általános tartalék terhére. Az építkezés rendben folytatódik, és várhatóan jövő év szeptemberére készül el, ám a 2021/22-es tanévet az átadás-átvételi eljárások, valamint a berendezés miatt még biztosan nem tudják ott kezdeni a Kunszt utcai vagy az Újvárosi óvoda növendékei. Mint ismert, ez az a két intézmény, amelynek épületei annyira leromlottak, hogy a város előbb 75, majd 150 fős új óvoda építésével szeretné kiváltani őket.