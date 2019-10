Az óvónők és a tanárok nyitják-zárják a közkertet

Pénteken újabb közkertet adtak át Kecskeméten: a Hosszú utca melletti Apponyi Albert teret kerítették körbe, és szépítették meg.

A közgyűlés tavaly decemberben döntött arról, hogy a Gyerkőcök Alapítvány közkertet alakítson ki az Apponyi Albert téren, és azt gondozza is a jövőben. A testület akkor megszavazta az alapítvány 16,5 millió forinttal való támogatását is.

A füves-bokros teret már kerítés veszi körül, a kapuhoz kulcsot a Hosszú utcai óvoda, a Magyar Ilona Általános Iskola, a Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola, a Hoffmann János utcai, jóga-specifikus Eyva ház, valamint Öveges László főépítész és Győri András főkertész kapott. A kulcsokat Szamler László, az alapítvány képviselője nyújtotta át a pénteki átadó ünnepségen, melyet az óvodások műsora is színesített.

A kert a tervek szerint oktatási célokat is szolgál majd, az óvoda ovisainak és az iskola diákjainak is tartanának itt foglalkozásokat, tanórákat. Az iskolások a tornaterem szűkössége miatt a parkot jó időben eddig is körbefutották, mostantól ezt egy mulccsal felszórt futókörön tehetik meg. Az elképzelések között szerepel egy tanösvény kialakítása is, az ovisok pénteken el is kezdték az első levendulák kiültetését a Kocsis diákjainak segítségével. A képviselő-testület éppen júniusban döntött arról, hogy a rendbehozott téren legyenek térfigyelő kamerák is, így szeretnék elejét venni a lopásoknak és a rongálásoknak.