Az egyetem világával ismerkedtek a diákok

Szerdán nyílt napot tartottak a kecskeméti Neumann János Egyetem mind a négy karán, mi ezúttal a Gazdaságtudományi Karra látogattunk el az új campuson.

Egy hónapig lehet még jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzé­sekre. A Gazdaságtudományi Kar tavaly novemberi és mostani nyílt napjára is közel 250-en jöttek el – tudtuk meg dr. Szívós Lászlótól, a kar vállalati és nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettesétől, aki nagyon örült az élénk érdeklődésnek. A délelőtt során az érettségi előtt álló leendő egyetemisták tájékoztatókat hallgathattak meg a GTK által kínált szakokról és ösztöndíj-lehetőségekről, majd a duális képzésekkel foglalkozó kerekasztal-beszélgetésbe is bekapcsolódhattak.

A szünetben a látogatók bejárhatták a GTK képzéseinek otthont adó új oktatási épületet, melynek egyik leglátványosabb eleme a 80 tonnás, 13 méter magas, a föld fölött három méterrel függő tőzsdetojás. Ez nem csupán dísz, felső szintjén tőzsdei szimulációra is alkalmas tanterem található, ahol majd egyszerre 24 hallgató gyakorolhatja a tőzsdei kereskedést.

Dr. Szívós László úgy véli, a kar dinamikus fejlődési pályán van, reményeik szerint középtávon az üzleti képzési területen országos viszonylatban is jelentős felsőoktatási intézménnyé válnak majd. A gyors felfutás egyik meghatározó eleme a színvonalas infrastruktúra, ahol mindenki szívesen tanul, de az impozáns, korszerű épület persze csak az egyik tényező. Mellette döntő jelentőségű a minőségi oktatói háttér, és ugyancsak fontosak a karra jelentkezők tanulmányait támogató ösztöndíjak is. A GTK-n a képzési költségeket jelentősen csökkenteni lehet az ECO ösztöndíjprogrammal, mely – a tanulmányi eredményektől függően – önköltséges hallgatóknak félévenként 120 ezer vagy 150 ezer forint tandíjkedvezményt, az államilag finanszírozott képzésben résztvevők számára pedig 30 ezer forintnyi tényleges kifizetést jelent.

Dr. Szívós László hangsúlyozta: a tehetséges, jól teljesítő diákokat szeretnék támogatni, és azokat is, akik anyagi helyzetük miatt ösztöndíj nélkül nem gondolhatnának felsőoktatási tanulmányokra. A dékánhelyettes a vonzó tényezők között említette azt is, hogy Bács-Kiskun megye régóta az ország egyik legjobban teljesítő régiója.

A karnak jelenleg közel 500 hallgatója van, közel 400-an a négy alapszakon, melyekre az elmúlt felvételi alkalmával már 185 fő jutott be. A gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, valamint a kereskedelem és marketing alapszakokat most is meghirdetik, a mesterszakok közül pedig a Master of Business Administration, azaz az MBA, valamint a nemzetközi gazdálkodási szakokat. Az MBA programra az elmúlt évek tapasztalatai alapján évfolyamonként 50-60 körüli felvett hallgatóval számolnak. A kecskeméti MBA valódi sikertörténet: már az indulás évében az MBA-képzések hazai élvonalába került – mondta el a dékánhelyettes. A hagyományos egyetemi szakok mellett Kecskeméten a legnépszerűbb felsőoktatási szakképzések is elérhetőek lesznek.

A Gazdaságtudományi Karon is erős a duális képzés. Jelenleg 17 partnerrel állnak kapcsolatban, a Magyar Nemzeti Banktól kezdve a Bácsvíz Zrt.-n, Kik-For Kft.-n át a Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft.-ig. A duális hallgatók száma a karon körülbelül 90 fő, azaz minden ötödik egyetemista a GTK-n gyakorlatorientált képzésben részesül.

– Ők amellett, hogy elsajátítják az elméleti ismereteket, jelentős gyakorlati tapasztalatra tehetnek szert. A duális partnerek igyekeznek a mi tanterveinkhez igazítani, hogy a hallgató mikor melyik vállalati területen dolgozzon – nyilatkozta dr. Szívós László, azt is kiemelve, hogy a tanulók rendszeres havi juttatást kapnak a fogadó cégtől.