Ausztrál tűzvész: magyarok számoltak be a pusztításról

Egy Ausztráliában tartózkodó kalocsai és egy helyi kapcsolatokkal bíró motorosklub is hírekkel szolgált hírportálunknak a hónapok óta tartó tűzvészről.

Első kézből kaptunk híreket a hónapok óta tomboló ausztrál erdőtüzekről egy ott tartózkodó kalocsai fotóstól, aki szerint a magyarok által jellemzően lakott területek egyelőre nincsenek veszélyben, míg a nemzetközi Blue Knights LE MC motorosklub helyi tagjai képeket és közvetlen információkat is küldtek kalocsai egységüknek. A helyzet felfoghatatlan: sok helyen már a főutakon is alig látni, miközben a legközelebbi tűzfészek is több tíz kilométerre van tőlük. A tüzek ezidáig már Magyarországnál is nagyobb területet érintettek, sok helyen jelenleg is tombolnak a lángok, sorra szedve az áldozatokat.

A Blue Knights LE MC kalocsai csoportjának elnöke, Eperjesi György a motorosszervezet ausztrál, hivatásos rendőrtagjaitól úgy tudja, hogy ezidáig nagyjából 107 ezer négyzetkilométert érintettek a tüzek (hazánk területe 93 ezer négyzetkilométer), ezek egy részén már sikerült megfékezni a lángokat. A hónapok óta tomboló tűzvészben eddig legalább 27-en haltak meg, illetve mintegy hatezer épület (köztük több mint kétezer otthon) és legkevesebb félmilliárd állat pusztult el. Az érintett területek főleg az ország keleti partvonala mentén húzódnak, tudatta a kalocsai társak által létrehozott csetszobában az egyik, Ddjc Cooper felhasználónéven író férfi.

Egy másik tag, Aaron P. motoros rendőr arról számolt be a klubnak, hogy a Canberrába vezető egyik főúton narancssárgás színű ködöt képez a füst, miközben legalább ötven kilométeres távolságra van a legközelebbi tűzfészek. Az egyenruhás részt vesz a mentésben, de a szakaszát – feltehetően a rendkívül magas szállópor- és füstkoncentráció miatt – leparancsolták a motorokról, és irodai munkára kötelezték, ami még sosem fordult elő. Egy másik tag, Leah D. azt is megírta, hogy nem sok esély van csapadékra: csak nagyon kis mennyiség esett, miközben volt olyan is, hogy a napi maximum hőmérséklet elérte a 49 Celsius-fokot, igaz, ez azóta jelentősen csökkent. A motoros Sydney-ből jelentette: már lakókerületeken is törtek ki tüzek, amelyeket ugyan sikerült ellenőrzés alá vonni, de a füst minden irányból veszélyezteti a várost.

Ugyanerről a helyszínről – ottani magyar forrásokra hivatkozva – jelentette szeresztőségünknek Török „Töce” Tibor, jelenleg Gold Coaston (keleti part, Queensland állam) tartózkodó kalocsai fotós, hogy menekülésről és pánikról nem hallani Sydney-ben, igaz, az emberek óvintézkedésekre kényszerültek. Hozzátette: a szigetországban élő magyarok körében is téma a tűz, és gyakran hangzik el, hogy szerintük a sajtó, nem tudni miért, felfújja a témát, vagyis a valóságnál súlyosabb képet festenek a katasztrófáról.

Fotó: MTI/AP/Rick Rycroft

Török Tibor megerősítette: az ausztrálok már amerikai segítséget is bevonva próbálják megfékezni a lángokat, és nemzetközi szervezetek is támogatják a mentést. A fotós a helyiekkel beszélgetve megtudta: mindenki arra számít, hogy február-márciusig tombolnak majd nagyobb tüzek, és utána még évekig lesznek kisebb fészkek, amiket nem oltanak el, mert nem is veszik észre őket a vadonban, hiszen erre már több példa volt korábban.

– Sok aktivista fel van háborodva amiatt, hogy évekkel ezelőtt tudni lehetett, mi lesz itt 2019–2020-ra, de az állam mégsem tett ellene semmit – vázolta Török, hangsúlyozva: a bajt csak fokozhatja a száraz idő és a meleg, hiszen jelenleg is 30 Celsius-fok körül van a hőmérséklet. Bár egyre többször lát borult eget és az időjárás-jelentések is csapadék érkezéséről szólnak, pont nem a viszonylagos biztonságban lévő Gold Coast közelében lenne a legnagyobb szükség esőre. Egy tőle jóval délebbre, Sydney-ben élő barátja elmondta, a bozót- és erdőtüzek az ausztrál nyár során teljesen normálisak és a természet megújulásának részét képezik, de az idei szezonban nagyságrendekkel nagyobb pusztítást végeznek, mint általában, és mint mondta, „messze még a vége”.

– Gyakorlatilag szinte minden itt élőnek van olyan barátja, családtagja, ismerőse, akinek leégett valami tulajdona, így természetesen ez most a legfontosabb téma mindenhol. Érezhető az aggodalom az embereken – fűzte hozzá.