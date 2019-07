Akadálypálya és paintball-lövészet is vár a honvédelmi táborosokra

Idén több mint 200 diák jelentkezett a kecskeméti repülőbázis honvédelmi táborába. A 12-15 évesekre kedden a ballószögi lőtéren akadálypálya, légpuska-lövészet és közelharc várt.

– Büszke vagyok rá, hogy lányként itt lehetek! – jelentette ki mosolyogva, de határozottan Bohács Enikő. A kecskeméti Arany János iskolából most elballagott ifjú hölgy egyike annak a kétszáz diáknak, akik jelentkeztek az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis által negyedik alkalommal meghirdetett honvédelmi táborra. Sőt, mint kiderült, Enikő nem is újonc, hiszen ő már harmadszor résztvevője az egyhetes „kiképzésnek”.

– Az előző két táborban nagyon megtetszett a bentlakás, meg az, hogy szigor van, napirend, és ahhoz tartjuk magunkat. Ez nekem nagyon jó! – tette hozzá Enikő, aki rutinosan, könnyedén teljesítette a keddi feladatokat.

A ballószögi lőtérre a tábor második turnusa érkezett, összesen hatvanegy 12-15 éves tanuló (az első csoportban a Gáspár András iskola rendészetis tanulói voltak). A legtöbben kecskemétiek, de vannak, akik Budapestről, Budakesziről, Salgótarjánból, Kaposvárról vagy Debrecenből jöttek, bizonyítva, hogy a tábor jó hírre tett szert az elmúlt években. Ballószögön egy akadálypálya várt rájuk kúszással, futással, kötélpályával, gránát-célbadobással, egy másik állomáson a légpuska-lövészetet próbálhatták ki, emellett a közelharc alapjait is elsajátították. De ez csak egy volt a táborozókra váró kalandokból: szintén kedden ellátogattak a keceli Pintér Művek Haditechnikai Parkba, szerdán Dabason egy paintball versenyre viszik őket, csütörtökön délelőtt airsoft bajnokságon versenghetnek, délután megnézik a szolnoki Reptár repülőmúzeumot is, este pedig még tábortűzzel és szalonnasütéssel köszönnek el vendéglátóiktól. Pénteken már csak a kis záróünnepség és az oklevelek, ajándékok kiosztása lesz hátra. Kiegészítésként még alaki gyakorlatok, sorakozás, menetelés, sportversenyek (pingpong, darts) szerepelnek a programban, de ezenkívül a fiatalok ismerkednek a Honvédségnél rendszeresített kézifegyverekkel – gépkarabéllyal, pisztollyal – is. Úgyhogy vélhetően emlékezetes lesz ez a hét a résztvevőknek, akiknek szállást a kecskeméti repülőbázison biztosítottak 4-5 ágyas szobákban. A 6 órási ébresztőt minden reggel torna követi, este szigorúan 22 órakor van a takarodó.

Minkó Ottó alezredes, a repülőbázis kiképzési főnöke hangsúlyozta, hogy nem katonai táborról van szó, ez egy lehetőség, alkalom arra, hogy az érdeklődő diákokat kicsit közelebb hozzák a Honvédséghez. Az alezredes szerint fontos, hogy ne csak tévéfilmekből alkossanak képet a katonai szakmáról, hanem testközelből ismerjék meg a katonák mindennapjait, egyben felhívják a figyelmet a pályaválasztás előtt állóknak az életpályamodellel biztosított katonai hivatásra. Egyébként nemcsak Kecskeméten van honvédelmi tábor, hanem az országban több helyszínen, a Honvédség különböző alakulatainál, összesen 2200 gyermekkel.

Kicsit zajosak, de szót fogadnak

A sepsiszentgyörgyi Bardócz Hunor István a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola 9. évfolyamát járta ki. Nagyobb diákként ő egyfajta mentora a többieknek, és mint elárulta, tetszik neki ez a szerep, szeret a kisebbekkel foglalkozni, felkészíteni őket a feladatokra. Az egységén belül nagyon jó az összhang, sok jó barát van együtt. „Kicsit zajosak, de nekem szót fogadnak” – összegzett Hunor, aki a közszolgálati egyetemet tűzte ki távolabbi célként maga elé.

A lakiteleki Eckschmidt Zorán már tudja, hogy felvették a debreceni Kratochvil iskolába. A katonaság gyerekkori álma volt, most egy lépéssel közelebb került hozzá, és úgy gondolta, a szeptemberi iskolakezdés előtt a tábor kiváló bemelegítés lenne. Két nap után már igazolva is látta a döntését, nagyon jól érzi magát Kecskeméten.