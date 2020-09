A természetes lókiképzésről tartottak kurzust Baján

A természetes ló­kiképzés módszerével ismerkedhettek meg azok a lovasok, akik részt vettek Baján egy, a napokban tartott kurzuson.

Jelenics Mercédesz óvodapedagógus, lovas sportedző és alternatív lovas-mozgásfejlesztő intenzív kurzus keretében mutatta be a természetes lókiképzést.

Az oktató kiemelte, hogy a ló ösztöneire és viselkedésére épített kommunikációról van szó. Minden erőszakos kényszerítő erő és eszköz nélkül érik el, hogy a ló elfogadja a lovas irányítását.

– Már öt éve szervezünk ilyen táborokat, de eddig csak Pest megyében voltak ilyen lehetőségek. Baján ez volt az első alkalom. Ez a tábor a természetes lókiképzés elveiben valósult meg, a lovak egymás közti kommunikációját használjuk fel a ló kiképzése során. Ebben a táborban csak a földről történt a kiképzés a lovakkal. A lovasok megismerték, hogy a lovak egymás közt hogyan kommunikálnak, milyen a hierarchikus berendezkedésük, hogyan használják egymás között a testbeszédet, mindezt erőszakmentesen – mondta el az oktató.

Jelenics Mercédesz tizenöt éve lovagol, saját lovastanyájukon egy vállalkozást is felépített, kisgyerekek mozgás- és képességfejlesztését is végzi. A természetes lókiképzéssel tíz éve foglalkozik .

– A ló és az ember között nem mindig problémamentes a viszony, ez azért történik, mert nem értik egymást. Mivel a ló egy menekülő, préda állat, ezért az ember csak akkor tudja a lovat irányítani, ha a ló az embert maga fölött állónak, azaz dominánsnak tekinti. Ez nem jelent feltétlenül fizikai erőviszonyt, inkább határozottságot, precizitást. A lovasnak vezetővé kell váljon és ez a testbeszédben nyilvánul meg. A legtöbb probléma abból adódik, hogy a lovas nem képes igazi vezetővé válni. A kurzus alatt a lovasnak is fejlődik ez a képessége. A természetes lókiképzés módszerével a félős lovon is segíteni tudunk, de a tiszteletlen ló is megváltozik, vagy a versenyeken problémás lovakkal is könnyebb lesz kommunikálni – tette hozzá Jelenics Mer­cédesz.