A tejfogak megfelelő ápolása is nagyon fontos

A Gyermekmosoly kampány nemcsak a megfelelő szájhigiéniára hívja fel a figyelmet, hanem az egészséges önbecsülést és a gyerekek személyes fejlődését is támogatja.

A gyerekeket először 12 hónapos korukban érdemes fogászatra vinni. A fogorvos így nemcsak a gyermek fogainak aktuális állapotát képes felmérni, de meg tudja becsülni azokat a kockázatokat, melyek a gyermek mosolyát a jövőben veszélyeztethetik.

Óvodáskorban – lehetőség szerint – a szülőknek kellene megmosniuk a gyerekek fogát. Fontos, hogy már a fogzás megkezdésekor – 6–8 hónapos korban – odafigyeljenek a megfelelő szájhigiéniára. Mielőtt hozzászoknának, a fogmosás kínszenvedés lehet a gyerekeknek, de fontos, hogy ne adjuk fel. Amíg a csecsemőnek nincs több mint két foga, addig fogai egy speciális, ujjra húzható gumi fogkefével tisztíthatók. A gyerekeket ezután lehet hozzászoktatni a klasszikus fogkeféhez.

A tejfogakat, akárcsak a maradó fogakat, naponta kétszer szükséges megmosni. Kicsi és puha fogkefét érdemes választani, mellyel apró köröket leírva kell megmosni minden kibújó fogat. Csak kis adag fluoridos fogkrém szükséges hozzá, hiszen a csecsemők nem tudják, hogyan kell kiköpni a habot, majdnem az egészet lenyelik. Tévhit, miszerint a tejfogak nem számítanak, mert idővel úgyis felváltják őket a maradó fogak. A lyukak nagy hatással vannak a gyerek közérzetére társas helyzetekben és ez negatívan befolyásolhatja önbecsülésüket. A tejfogak elhanyagolása veszélyeztetheti a maradó fogak egészségét is.

Hároméves korban a gyerekek már maguktól elkezdhetik a fogmosás gyakorlását. Ám ezután is segítsen a szülő, mossa meg ő is a gyerek fogait, hogy megbizonyosodjon, elég tiszták. Hatéves kortól egy egészséges gyermeknek képesnek kell lennie egyedül fogat mosni. A szülőknek ezután is oda kell figyelniük és segíteniük kell gyermeküknek, például azon részek tisztításával, melyeket nehezen érnek el. Még az idősebb gyerekeket is felügyelniük kell fogmosás közben, és időről időre emlékeztetni kell őket a helyes techni­kákra.