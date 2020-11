A tanulási zavarral küzdő diákokban is van tehetség

A tehetséggondozás minden iskolában kiemelt feladat. A versenysikerek azonban elsősorban olyan diákokról szólnak, akik kimagasló tehetségűek. Érdemes megnézni azon eredményeket is, melyeket tanulási zavarokkal küzdők érnek el.

Sokszor lényegesen nagyobb kihívást jelent, ha olyan tanulók adottságait fejlesztik, akik tanulászavarokkal küzdenek. Az ez irányú tehetséggondozó munka azonban kevésbé látványos, de annál értékesebb. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók esetében is a tehetséggondozással elért eredmények jelentősek. A különleges bánásmódot igénylő diákok speciális kreativitással rendelkeznek, és átlag feletti teljesítményt nyújthatnak.

Országosan is értékelik azon iskolák tehetséggondozói munkáját, amelyek ilyen tanulókkal is foglalkoznak.

A kecskeméti Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Technikum és Szakgimnázium tavasszal érdemelte ki az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. A tehetséggondozás ebben a tanévben is folytatódik.

– Minden emberben ott van a tehetség vagy annak csírája, nekünk az a feladatunk, hogy ezt megtaláljuk, és a lehetőségekhez mérten kibontakoztassuk – hangsúlyozta dr. Tubakné Tütő Ágnes igazgató­helyettes. Évről évre több a rész­képességzavarral küzdő diák. Ugyanakkor ezen tanulók a hiányosságaikat jól kompenzálják, és más tantárgyból jól teljesíthetnek, vagy akár kiváló eredményeket is nyújthatnak. Például gyakori a diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás gyermek, és közülük többen kiemelkedőt nyújtanak a művészeti képzés terén, néhányan még az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyre (OKTV) is bejutnak – tette hozzá.

Az iskolában volt már rá példa, hogy egy lassú gondolkodású diák gyorsfutásban jeleskedett, nála sportban történt meg a tehetséggondozás. Arra is volt számos eset, amikor a tanulót felmentették matematikából, ahol folyamatosan kudarcokat élt meg, majd a felszabadult idejét és energiáját más tantárgyra fordította, és például a nyelvtanulásban javult.

– Természetesen a tanulászavarral küzdők esetében a tehetséggondozás eredménye nem mindig versenysikerben mutatkozik meg, sokkal inkább a jegyek javulásában. Náluk azonban ez is jelentős, önbizalmat ad nekik, sikerélményt élnek meg, sokkal kiegyensúlyozottabbá válnak, és más tantárgyak terén javulnak. A személyiségük megváltozik, pozitív irányban. Az ő eredményük ugyanúgy felkerül a dicsőségfalunkra, megjelenik a belső kommunikáció­ban, a közösségi médiában – jegyezte meg Tubakné.

Az iskola tehetséggondozásának egyik fellegvára a művészeti képzés, melynek keretében természetesen egyaránt foglalkoznak a kiváló talentummal megáldott diákokkal, és a tanulási zavarral küzdőkkel.

– A tehetségígéretek fejlesztésének sok területe, formája van, programjainkkal az életkori aspektusnak megfelelve a tehetségek kibontása, gondozása, fejlesztése a célunk. Ebben a tanévben is a tehetséggondozás széles palettájával ösztönözzük és támogatjuk művészetis tanulóinkat versenyeken, pályázatokon való részvételre – vette át a szót Lukács Gyöngyi művésztanárnő.

Idén minden verseny online zajlik. Több megméret­tetésbe is bekapcsolódnak a katedrások.

– A 8–9. osztályosokkal a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének Hyperión országos levelező tanulmányi versenyére neveztünk be, illetve hetedikes lányokkal az Országos Honismereti Tanulmányi Verseny pályázatán veszünk részt. Az OKTV-n évek óta kiemelkedő eredményeket érnek el diákjaink vizuális kultúra tantárgyból. Idén is mintegy 25 tanulónk indul, nekik a környezettudatosság, fenntarthatóság témára kell reflektálniuk kommunikatív tervezés, képzőművészeti alkotás vagy környezetalakítás területen – részletezte a tanárnő.

A Katedra nemcsak saját diákjai tehetséggondozására fókuszál, van két olyan versenye, melyre más iskolákból is várják a pályázókat. Ezek egyike a képregénypályázat, mely 2004 óta töretlenül népszerű. Az idei pályázat témája a karantén. A másik megméretés az informatika iránt érdeklődőket szólítja meg. Idén arra kell majd innovatív megoldásokat kidolgozniuk, hogyan szórakoznak 15 év múlva.

Az iskola galériájában rendszeresen bemutatkozik egy-egy grafikus csoport.

– A tanévnyitó tárlatot saját, 2/14. m osztályom adta, a tavalyi év során készült szakmai munkájukból látható egy kiváló anyag. Ez az alsóbb évfolyamosok számára fontos iránymutató, inspiráló – jegyezte meg végül Lukács Gyöngyi tanárnő.