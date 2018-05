A színházépítő alispánra emlékeztek Tasson

Negyedszázados hagyomány Tasson, hogy a község diáksága május 11-én kivonul a református temetőbe megkoszorúzni Földváry Gábor huszárfőhadnagy, a színházépítő alispán emléktábláját. Az idei megemlékezés kettős évfordulóhoz kötődött, ebben az évben ünnepelte névfelvételének huszonötödik, a nagyiskola első épületrésze megépítésének ötvenedik évfordulóját az intézmény.

A tassi két tannyelvű általános iskola huszonöt esztendeje vette fel Földváry Gábor nevét Józan Györgyné, az intézmény akkori igazgatója és Horváth Attila művésztanár kezdeményezésre, akik sokat tettek azért is, hogy megteremtődjön a Földváry Napok hagyománya.

A Földvári Napok negyedszázados múltra tekint vissza, melynek keretében megemlékezünk iskolánk névadójáról. Két évtizeden keresztül évente rendszeresen tartottunk nagyszabású gálaműsorokat is. A hagyomány a húszéves évfordulós rendezvény után megszakadt, a diákság számára azonban minden évben szervezünk programokat, nagyrendezvényt azonban csak ötévenként tartunk – tudtuk meg Tóthné Détári Gabriella intézményvezetőtől.

Az idei esztendőben két napos programmal készült a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a jeles évfordulókra. A rendezvénysorozat kerékpárostúrával indult, mely kapcsolódott a Madarak Fák Napjához. A hagyományoknak megfelelően a diákoknak vetélkedőt is hirdettek. Az ünnepi megemlékezést pénteken tartották meg. A rendezvény vendégei voltak a Földváry-család leszármazottai: Dr. Földváry Erzsébet és leánya Kováts-Földváry Zita. Az ünnepi műsort követően a vendégek és az iskola tanulói helyezték el a megemlékezés virágait a Földváry kripta falán elhelyezett emléktáblánál.

–Földváry Gábor, a színházépítő alispán nevéhez fűződik, a vakok intézetének, az első magyar takarékpénztárnak létrehozása. Az első magyar nyelvű színház megépítője a Duna szabályozásában is jelentős szerepet játszott. Földváry Gábor élete, munkássága, hazafisága követendő példa a felnövekvő generáció számára. El is várjuk tanítványainkról, hogy ismerjék a településhez kötődő reformer életét, a nyolcadikosaink még vizsgáznak is belőle – mondta el érdeklődésünkre az intézmény vezetője.

A Földváry Napok az iskola, mind a település számára is kiemelt jelentőséggel bír. Ablonczy László, a Nemzeti Színház néhai igazgatója és színészei gyakran tiszteletüket tették Tasson. Az iskolában megfordultak többek között Bessenyei Ferenc, Moór Marianna, Őze Áron, Raksányi Gellért, Sinkovits Imre színművészek. A régi hagyományokat felelevenítve az idei ünnepségre meghívást kapott Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója.

A huszonötödik Földváry Napokat záró gálaműsorban a Nemzeti Színház fiatal művészei is felléptek, előadásukkal a Nemzeti Színház létrejöttének 180 évfordulójára emlékeztek.