A nyelvtudás előnyt jelent az altisztképzési felvételnél

Acélkocka néven indítja új altisztképzési rendszerét a Magyar Honvédség. A lehetőségekről a napokban tájékoztatták a halasi Dékáni szakgimnázium diákjait.

A Magyar Honvédség keretein belül idén szeptembertől egy új, tanfolyamrendszerű altisztképzés veszi kezdetét. Az Acélkocka Altisztképzési Rendszer egy életre szóló karrier lehetőségét is magában hordozza – hangzott el a Dékáni Árpád szakgimnáziumban tartott előadáson. Durgó Tamás őrnagy, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun Megyei Irodájának vezetője az iskola diákjainak az újfajta katonai képzés feltételeiről, a vele járó juttatásokról is beszélt.

– Az új altisztképzési rendszer szisztematikusan egymásra épülő, teljesítmény- és tudásorientált tanfolyami képzés, amely a folyamatos fejlődés lehetőségével párhuzamosan, az életre szóló karrier lehetőségét is magában foglalja – hangsúlyozta előadásában Durgó Tamás őrnagy. Elmondta: erre a képzési rendszere és az azt követő katonai szolgálatra minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár jelentkezhet. Korábban 23 év volt a felső jelentkezési korhatár, ebben a képzési rendszerben 65 éves korig jelentkezhetnek az érettségivel rendelkező, büntetlen előéletű férfiak és nők egyaránt.

Az előadó kiemelte: ez a képzés a korábbi képzési rendszernél abban is más, hogy a meglévő nyelvvizsga nem feltétel, de előnynek számít továbbra is, csakúgy, mint a B kategóriás jogosítvány. Az idegen nyelv ismerete azonban a katonai életpálya szerves részét képezi, ezért a honvédség lehetőséget biztosít altisztek számára is a nyelvtanulásra.

A jelentkezők egészségügyi, pszichikai és fizikai felmérő alkalmassági vizsgálaton esnek át. A fizikai felmérés 3200 méter síkfutásból áll, két perc alatt minél több felülést, illetve minél több fekvőtámaszt kell csinálni. – Ez persze nemtől és kortól függően eltérő lehet, hogy kinek mennyit kell teljesítenie a sikeres felvételhez – tette hozzá az őrnagy.

Elmondta azt is, hogy a tanfolyamrendszerű képzés időtartama egy év, amely egy öthetes alapkiképzésből, egy 18 hetes altiszti alaptanfolyamból, valamint egy féléves szakmai felkészítésből áll. A képzés alapvetően Szentendrén zajlik, a második féléves szakmai képzés a kijelölt alakulatoknál, de továbbra is a szentendrei kiképzőközponthoz fognak tartozni a képzésben résztvevők.

– A felvételi követelményeknek megfelelő, egészségügyileg, mentálisan és fizikailag is alkalmas jelentkezők számára a bevonulás tervezett időpontja az alapkiképzés megkezdésére a szentendrei helyőrségbe 2019. július közepe lesz – hangzott el a tájékoztatón.

Koszt és kvártély

A képzésben részt vevők, a mindenkori legénységi érettségivel rendelkező állomány fizetésére jogosult, ez most nettó 184 900 forint. Mindemellett teljes ellátást is kapnak, napi háromszori étkezést, egyenruhát, útiköltséget és szállást is biztosít a Magyar Honvédség. Az iskola végével a résztvevőket hivatásos őrmesterré avatják, és megkezdhetik a szolgálatukat nagy valószínűséggel az általuk választott alakulatnál, mint hivatásos tiszthelyettesek.