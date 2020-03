A Mount Everestre készül a K2 első magyar megmászója

Telt ház fogadta Suhajda Szilárd hegymászót a félegy­házi könyvtárban, ahol a Földrajzi szabadegyetem idei első vendége volt.

Több mint kétórás előadásában tavalyi csúcsteljesítményéről mesélt. Ő volt ugyanis az első magyar, aki oxigénpalack használata nélkül érte el a 8611 méteres K2 csúcsát. Többéves kitartó munka után az Eseményhorizont expedíciója tavaly július 25-én érte el sikeresen a világ legnehezebben megmászható 8000 méter feletti csúcsát. A K2 (más néven Godwin Austen, Dapsang vagy Csogori), a föld második legmagasabb hegycsúcsa a Kara­korumban található, az Indiához tartozó Kasmír, valamint a Kínához tartozó Tibet határán.

A terület jelenleg pakisztáni ellenőrzés alatt áll – ismertette Bense Zoltán földrajztanár, a Földrajzi szabadegyetem házigazdája. Mint mondta, a K2 ugyan 239 méterrel alacsonyabb a Mount Everestnél, de meredek falai és veszélyes időjárása miatt nagyobb technikai kihívást jelenti a hegymászók számára.

Az első kísérletre 1902-ben került sor, de még 52 évet kellett várni a hegy meghódítására. 1954-ben két olasz hegymászónak sikerült először feljutni a K2-re. Az első magyar próbálkozó Erőss Zsolt volt, aki 2005-ben 8350 méter magasságig jutott. Suhajda Szilárd 2015-ben és 2016-ban is próbálkozott, sikertelenül. Tavaly Klein Dáviddal közösen vágtak neki a K2-nek, barátja azonban betegség miatt kénytelen volt visszafordulni 7400 méterről.

Szilárdnak viszont szerencséje volt, mert a minden korábbinál alaposabb felkészülés, a hatékony csapatmunka – hegyen és a háttérben egyaránt –, az expedíció partnereinek maximális hite és támogatása, a kiváló időjárás és az így megvalósuló jól felépített akklimatizációs stratégia, valamint az állandó és megingathatatlan mászótársi kapcsolat mind olyan kulcsfontosságú tényezők, melyek a várva várt sikerhez vezettek – mondta bevezetőjében Bense Zoltán.

– A hegymászás számomra az önmegvalósítás csodálatos lehetősége. Egy hihetetlen világba lépsz be, ahol épp úgy lelhetsz békére és mennyei szépségre, mint pokoli erőkre és sziklakemény fagytól zord sötétségre. Egyszerre vesz körbe a minden és a semmi. A teljesség és az üresség. Mindazon csoda által, ami a szemed elé tárul, minden nehéz lélegzet, minden újabb lépés közelebb visz saját magad teljesebb megismeréséhez. Nemcsak az ismeretlen és a világ felfedezését jelenti odafent lenni, önmagad megismerését is. Az ember elveszik és magára talál, a test és a lélek új állapotait ismeri meg. Újjáértelmeződik a múlt, a jelen és a jövő. Újjászületsz – fogalmazta meg a hegymászás lényegét Suhajda Szilárd.

Több mint kétórás, képekkel illusztrált előadása során a közönség is bepillantást nyerhetett ebbe a különleges és veszélyes világba. A K2-ről olyan elfogultsággal tud mesélni, hogy a hegyre még a felesége is féltékeny – mondta viccesen a békéscsabai származású hegymászó, akitől azt is megtudtuk, hogy az expedíció alatt több mint tizenöt kilót fogyott, az extrém hőingadozások miatt pedig számos égési és fagyási sérülést szenvedett. Arról is őszintén beszélt, hogy milyen hatalmas segítséget jelentett számára, hogy társa, Klein Dávid rádión keresztül végig mellette volt. Mint fogalmazott, a siker közös erőfeszítés gyümölcse volt.

A csúcstámadásról elmondta, az utolsó 150 métert 5 óra alatt tudta megtenni. Az oxigénhiány miatt ugyanis teljesen lelassult a mozgása és a gondolkodása. Szinte állva elaludt – részletezte a hegymászó. A föld második legmagasabb csúcsára feljutni euforikus, álomszerű állapotban sikerült. A csúcs azonban csak félút, a lejutás sem sokkal könnyebb. Sőt, a legtöbb baleset lefelé történik. Szilárd viszont épségben megúszta, a táborban tortával várták barátai. Azt is elmondta, hogy a következő nagy kihívás a 8848 méteres Mount Everest lesz.