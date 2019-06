A középiskolás kiválóságokat jutalmazták Kecskeméten

Több mint 200 oklevéllel jutalmazta a város a középiskolások kiváló teljesítményét szerdán.

Az önkormányzat évek óta jutalmazza a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kecskeméti középiskolásokat, így az idei költségvetésben is külön figyelmet szentelt ennek. Egyéni és csapatteljesítmények alapján 10 ezer és 80 ezer forint közötti pénzjutalomban részesültek azok a diákok, akik rendkívüli kreativitásuk, művészi tehetségük, országos tanulmányi versenyhelyezésük és természettudományos munkájuk alapján, illetve a diákolimpián előkelő helyezéseket értek el. A város középiskoláinak kiemelkedő tanulói számára szerdán 207 oklevelet adott át a város nevében Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere a Hírös Agórában.

A polgármester köszöntőjében örömömének adott hangot, hogy évről évre több középiskolást díjazhatnak. – Örülök, hogy ilyen tehetséges, szorgalmas és eredményes diákok járnak a kecskeméti középiskolákba. Az is külön öröm, hogy a felkészítő tanáraitok és a környezet is segítségetekre van e nagyszerű eredmények elérésében. Az eredményeiteket látva mindig tartsátok szem előtt céljaitokat és tudjátok, hogy érdemes értük fáradsággal megdolgozni – mondta Szemereyné Pataki Klaudia, és felnőtt életükre is sikereket kívánt a fiatalaknak. A polgármester hozzátette: ha elszólítja őket későbbi életük a városból, ide mindig hazatérhetnek, otthont és lehetőségeket találva.

Idén a Mercedes-gyár is csatlakozott a díjátadáshoz és a duális képzésben résztvevő kiemelkedő diákokat illetett elismeréssel, mely egyben későbbi mentorálást is jelent.

Szemereyné Pataki Klaudia lapunknak elmondta, hogy a díj célja a fiatalok teljesítményének elismerése, hiszen eredményeiket tanulmányaik mellett a családtól, barátoktól és a szabadidőből időt elvéve érték el. Hangsúlyozta, hogy az inspiráció mellett fontos, hogy kialakítsák a városhoz kötődés érzését a jó képességű diákokban, hiszen innen kapták azokat az alapokat, melyeket hamarosan nagy tudományegyetemeken és akár nemzetközi színtéren fejlesztenek tovább, és a díj hozzájárulhat ahhoz, hogy a későbbiekben visszatérjenek Kecskemétre.