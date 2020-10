A könyvritkaság árából vennének eszközöket a kecskeméti Wojtylába

Egy különleges könyvet ajánl megvételre Farkas P. József, a Wojtyla ház alapítója. A tulajdonában lévő Szondi Lipót-könyvet a Svájcban élt magyar pszichológus saját maga dedikálta a hetvenes években. A befolyt összegből a népkonyha számára vásárolnának evőeszközöket és tányérokat.

Szondi Lipót, vagy ahogyan a világ megismerte, Leopold Szondi egyike volt a 20. század három legismertebb európai pszichológusának. Freud és Jung mellett Szondi Lipót is maradandót alkotott. A magyar idegorvos, pszichiáter a sorsanalízis és a Szondi-teszt megalkotója volt. A 20. század közepén ismertségre tett szert Európában, mint a mélylélektan tudósa, elsősorban mint a sorsanalitikus ösztönrendszer nevű elmélet kidolgozója. Az elmélet hozadékaként született Szondi-teszt – eredeti nevén „kísérleti ösztöndiagnosztika” – ma is elterjedt eszköz a magyar klinikai pszichológiai gyakorlatban.

Farkas P. József 1974. február 8-án személyesen találkozott Szondi Lipóttal Zürichben, aki megajándékozta és dedikálta számára saját könyvét, a német nyelven írt Moses Antwort auf Kain (Mózes válasza Káinnak) című kötetet.

– Nagy becsben őrzöm e kötetet, de most szeretném jótékony célra fordítani. A Wojtyla népkonyháján sajnos nagy szükség lenne új evőeszközökre és tányérokra, mely nagyon nagy költséget jelent, hiszen naponta 140 embert ebédeltetünk meg. Igaz, hogy most a járványhelyzetben csak elvitelre adjuk át az ételeket, tányérokra még ebben a hetekben is nagy szükség van, hiszen a konyháról tányérokban visszük az ajtóig az ételt, ahol áttesszük a rászorulók ételesébe – részletezte Farkas P. József, majd végül hozzátette, a könyvért 150 ezer forintot kér, mely összeg bár nem elengedő, de jó indulási alap a konyhai eszközök beszerzéséhez.