A Kodály-örökségről is szó esett a közmeghallgatáson

Négyen osztották meg közérdekű javaslataikat, kéréseiket a Megyeházán tartott csütörtöki közmeghallgatáson. Előkerült a Kodály iskola igazgatói pályázatának kérdése, a Batthyány utca járdáinak javítása, a tanyajellegű ingatlanok adóztatása és a szociális szférában dolgozók bérrendezésének témája is.

A közmeghallgatáson először dr. Szentkirályi László kezdte a felszólalások sorát, aki Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek címezve gondolatait elmondta, hogy a Kodály iskola igazgatói pályázatára benyújtott jelentkezések alapján nincs karizmatikus jelölt a posztra. Szentkirályi László szerint okos és megfontolt döntés lenne átmeneti kinevezés mellett egy új pályázat kiírása. Ha így történik, akkor az önkormányzatnak mennie kell azután, hogy egy karizmatikus, nagy formátumú, jövőt építő iskolaigazgató üljön be a székbe, kizárólag szakmai alapon kiválasztva. Ezt a város létérdekeként aposztrofálta. Javaslata szerint tanácsadói minőségben fel lehetne kérni Erdei Pétert vagy Nemes Lászlót a feladatra.

Szentkirályi László ezután a városi szimfonikus zenekar helyzetéről szólt. Úgy látja, hogy a zenekar mélyponton van és ha a város Kodály szellemiségét szeretné ápolni, a Kodály iskola és az intézet mellett szükséges megkezdeni a szimfonikus zenekar tudatos építését, melynek köszönhetően néhány éven belül professzionális formációvá válik.

– Kérem, hogy érezzék át azt a kettős felelősséget, hogy az iskola és a szimfonikus zenekar sorsa is az önök kezében van – mondta Szentkirályi László és kérte a polgármestert, hogy ezt személyes ügyének tekintse.

Szemereyné Pataki Klaudia válaszában elmondta, hogy az érintett kérdéseket személyes ügyének tekinti.

– Amennyiben bizalmat szavaznak nekem, a következő ciklus kiemelt feladata annak megvalósítása, amit elmondott – reagált a polgármester és hozzátette: kérte, hogy a Modern Városok programban kiemelten foglalkozhassanak a Kodály-örökséggel. – Tervem, hogy a kérdést helyre tegyük, megtaláljuk a megfelelő személyeket és a generáció- és trendváltást is levezényeljük. Új művészeti műhelyeink is vannak, melyeket komolyan össze kell rendezni egy cél irányába – mondta a polgármester és hozzátette, hogy felvette a kapcsolatot a Kodály-örökségért felelős miniszteri biztossal. Elmondta, hogy maga is Erdei Péter segítségét kérné a Kodály iskola ügyében.

Egy közös képviselő egy 30 éves, lyukacsossá romlott, a Battyhány utca belső oldalán található járda kérdésében emelt szót, illetve a parkolók felfestésében kért segítséget. Elmondta, hogy nem várja el az önkormányzattól, hogy egészében a költségvetéséből állja a javítást, csak segítséget biztosítson, például kertészt, vagy bármilyen szakembert. Az úr hozott egy másodfokú döntést, mely helyben hagyta tanyajellegű ingatlana adóztatását, mert nem minősül lakásnak. Szerinte a tanyán élőknek nem lenne jó, ha a ingatlanukat megadóztatnák.

A polgármester utóbbi megválaszolásával kezdte. Elmondta, hogy mivel ciklusa lejár, nem akar felelőtlenül ígérni, de újraválasztása esetén megvizsgálja a kérdést, novemberben hoznak döntést adóügyekben. A járda javításával kapcsolatban értékelte azt, hogy a társasházak is látják felelősségüket abban, hogy saját környezetük rendeződjön és megígérte, hogy előreveszik a kérdés megoldását.

Kerekes Józsefné, a Gőzhajó utca lakója fájlalta, hogy a Széchenyiváros születésének 50. évfordulóján tartott ünnepségen az alpolgármester nem emlékezett meg a Gőzhajó utcaiakról, akik az első széchenyivárosiak voltak. Kifogásolta, hogy a Gőzhajó utca és a Nyíri út közötti, buszhoz vezető útszakaszt kőzúzalékkal szórtak fel, amin nehéz közlekedni, a kismamák pedig nem tudják áttolni a babakocsit. Problematikusnak látja a környék kevés parkolóját, már a füvön parkolnak az autók. A Nyíri úton pedig a kukák fent vannak a járdán, ami miatt alig lehet közlekedni. Komoly problémának tartja, hogy már 10 éve nem metszették a Gőzhajó utca fáit, melyek már hatméteresek, a varjak a lombok közé költöztek és nem kap fényt az utca. A játszótér kialakítását sem látja jónak, mert a hinta kialakítása lehetetlenné teszi a legkisebbek hintáztatását. Az idős hölgy azt is megkérdezte, hogy hiába van a Széchenyivárosban a Gőzhajó utca, mégis a belvároshoz tartoznak. A polgármester megígérte, hogy a rossz helyen lévő kukák ügyét megvizsgálják és a parkolás kérdése is napirenden van, jóváhagyták a kórház mellett építendő parkolóházat és lakossági kérésre bevezetnék a fizetős parkolót. A platánfák leváltása elindult, de rengeteg ilyen fa van a városban, ezért idő ezeket lecserélni. A polgármester szerint egy kicsit örüljünk a megújult játszótérnek, hiszen nem érdemes mindenben a hibát keresni. Szemereyné Pataki Klaudia válaszában kifejtette továbbá: a város annyira megnőtt, hogy a városrészek elkülönülnek a választókörzetek felosztásától, így a Széchenyivárost is több körzetre kellett osztani, míg a képviselők száma ugyanaz maradt. Jelenleg egy önkormányzati képviselő 10 ezer embert képvisel Kecskeméten.

Emeljék a szociális dolgozók bérét

Szénási József felszólalásában kérte a polgármestert, hogy közvetítse a miniszterelnök felé azt a kérését, hogy a kórházi dolgozók után a szociális szférában dolgozók bérét is rendezzék, mert nagy szükség van rá. Szemereyné Pataki Klaudia válaszában elmondta, hogy elfogadták a szociális szolgáltatási koncepciót és ha az állam nem rendezi a szférában dolgozók bérét, akkor jövőre az önkormányzat biztosít fedezetet kiegészítő bértámogatásra. A polgármester hangsúlyozta, hogy a szociális dolgozók emberfeletti munkáját nem kérdés, hogy elismerik.