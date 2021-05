A Kiskunságban is megjelentek a vonuló pásztormadarak

A Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai megfigyelték, hogy nagy számban vannak most hazánkban vonuló pásztormadarak. A Kiskunságban több helyen is, Tiszaalpáron, Bugacpusztaházán, Apajon és Bába-széken is találkoztak velük, de szinte az egész Alföldön jelen vannak. Ezek a madarak Kelet-Európa és Ázsia mérsékelt övi sztyeppéin fészkelnek, de évről évre hazánkban is megjelennek májusban, a tavaszi vonulásuk során.

A pásztormadarak a seregélyek rokonságába tartoznak. Kisebb-nagyobb csapatai május végén szoktak nálunk megjelenni, de június elejére el is mennek. Néha többen, néha kevesebbek érkeznek. Előfordulnak olyan is évek is, amikor szinte inváziószerűen lepik el Közép-Európát, de olyan is előfordult már, hogy évekig nem jelennek meg. Ennek az okát nem lehet tudni. A nemzeti park szerint előfordult már, hogy fészket is építettek nálunk, ez legutóbb 1994-95-ben a Hortobágyon történt meg. Költőterületük Kelet-Európa és Ázsia mérsékelt övi sztyeppéi és félsivatagos területei. A telet Dél-Ázsiában, a Közel-Keleten vagy Észak-Afrika partvonalán töltik, tavaszi hazatérésük során érintik Közép-Európát – írja a knp.hu. Nevüket onnan kapták, hogy a legelő nyájakat, csordákat szívesen követik, és a környezetükben található rovarokat szedegetik. Sáskákat és más egyenesszárnyúakat esznek, de szívesen táplálkoznak a gyümölcsösökben is. A népies neve rózsaseregély, mivel rendszerint seregélycsapatokba vegyülnek, tollazatuk rózsaszín és fekete. Elsősorban alföldi környezetben, füves pusztákon találkozhatunk velük. A Kiskunsági Nemzeti Park javasolja, hogy ha ezekkel a madarakkal szeretnénk találkozni akkor érdemes alaposan megfigyelni a szemünk elé kerülő seregélycsapatokat és a legelő csordákat. Bár a cseresznye érése kicsit csúszásban van az idén, de mivel ez az egyik kedvenc csemegéje, a cseresznyések környékén is járjunk nyitott füllel és szemmel. Azt egyelőre még nem tudhatjuk, idén fészkelni is fognak-e hazánkban, vagy júniusban olyan hirtelen, ahogy jöttek, ismét eltűnnek.