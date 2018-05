A gyülekezet is hozzájárult a helyi templom felújításához

Megkezdődött a szabadszállási katolikus templom külső homlokzatának tatarozása. A munkálatokra 9 millió forint állami támogatást nyert az egyházközség.

A Lisieux-i Szent Teréz katolikus templom felújítása 1999-ben kezdődött el, elsőként a cseréptető és a kántorlakás újult meg. Nem sokkal később az Erzsébet-napi nagy vihar tönkretette a lemeztetőt, amit újra kicseréltek. A beruházások az érsekség támogatásával valósultak meg. A következő nagyobb lélegzetvételű munka a villamos hálózat rekonstrukciója 2010-ben, a következő esztendőben az épület belső festése készült el, majd 2016 nyarán a betonpadlózat helyére márványlapok kerültek. A felújítások költségeit az éves rendszerességgel megtartott katolikus jótékonysági bálokon befolyt összegből, illetve a hívek adományaiból teremtették elő – mondta el érdeklődésünkre Kiss József plébános.

– A templom külső rendbetétele már régen dédelgetett álma egyházközségünknek. Az épület falait kikezdte a salétrom, hullani kezdett a vakolat, valamint a festés is rendkívüli módon megkopott a hosszú évek alatt. A tatarozási munkák költségeinek fedezésére az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázata kínált lehetőséget, melyen 9 millió forintot sikerült nyernünk – tudtuk meg a plébánostól.

A templom külső tatarozása, ami magába foglalja az épület utcára néző falfelületének rendbetételét, illetve a faburkolatok javítását, tíz­millió forintba kerül. A beruházás költségeihez az egyházközség egymillió forinttal járul hozzá, amit a hívek adtak össze. A salétromosság megszüntetése érdekében az épület úgynevezett szellőző vakolatot kap, megújul a lábazat, újrafestik a falakat. A beruházás május végéig elkészül.

– A munka oroszlánrésze a tatarozás befejezése után elkészül, de akad még tennivaló bőven. A következő feladat az udvari falrész felújítása lesz. Amennyiben anyagi lehetőségeink engedik, a hajópadlós járófelületeket is kiváltjuk a templom belső terében, illetve tervben van egy rendezvényterem kialakítása, a kiszolgáló­helyiségek rendbetétele, valamint a vizesblokk kiépítése is. A beruházást pályázati keretből reméljük megvalósítani, és folytatjuk a gyűjtést is – fűzte hozzá Kiss József.

A hívők adták az egyik harangot

A szabadszállási Lisieux-i Szent Teréz katolikus templom 1929-ben készült el, egy kápolnát, egy három tantermes iskolát és egy kántor-ta­nítói lakást alakítottak ki benne. Az építkezés folyamán a két már meglévő harangot beépítették a toronyba. A hívők ajándéka az egyik templomi harang, melyet lélekharangnak is neveztek, a Jézus szíve szobrot a kápolna utcai részében, falba süllyesztve helyezték el. A tantermekben 1949-ig folyt a tanítás, ezt követően a templomot átalakították. Ma látható formájában 1957-ben szentelték fel.