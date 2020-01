A fiatalok hangszórója kíván lenni a 22 éves helyettes államtitkár

A kecskeméti Kocsis Pál középiskola diákjaival beszélgetett csütörtökön Rácz Zsófia. A fiatalokért felelős helyettes államtitkár szeretné generációja problémáit, kihívásait “felhangosítva” továbbítani a kormányzatnak.

Rácz Zsófia két éve, 2018 februárjában is járt a Kocsisban, akkor még az ENSZ ifjúsági küldötteként főleg a fenntartható fejlődésről beszélgetett a diákokkal és mutatta be nekik közérthetően a világszervezetet. Most Nemcsik Mátyás Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő, a Kecskeméti Ifjúsági Tanács elnökhelyettese meghívására újra ellátogatott az iskolába – kis különbség, hogy az ifjú hölgy immár fiatalokért felelős helyettes államtitkárként érkezett (munkája mellett jelenleg még az ELTE-n jogot tanul).

– Kinevezésemkor azt az ígéretet tettem, hogy meghallom és megértem a fiatalokat, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy beszélgessek velük. Nem elég, ha csak kitöltenek és visszaküldenek egy kérdőívet, hiszen akkor nem látom az arcukat, hogy valójában mit gondolnak, nincs lehetőségem személyesen megismerni a véleményüket. Ezért indultam országjáró körútra – nyilatkozta kérdésünkre Rácz Zsófia. A helyettes államtitkár első állomása Érpatak volt, itt elmondása szerint főleg a mezőgazdaságban dolgozó fiatalok kihívásaival ismerkedett – mint például egy gazdaság átvétele a szülőktől –, egy hete pedig debreceni gimnazisták osztották meg vele kétségeiket a továbbtanulással és felvételivel kapcsolatban.

– Sokan mondják, hogy szeretnének korszerűbb oktatási rendszert, ha 21. századi lenne a módszertan, amiben felkészítik őket a munka világára, mert most nagyon nehéznek érzik az átmenetet. A jelen kihívásai mellett pedig ott vannak a jövő dilemmái, amivel minden fiatal szembesül, így az otthonteremtés, a lakásvásárlás-bérlés, a családalapítás kérdése – részletezte Rácz Zsófia a szóba kerülő témákat. Hangsúlyozta, hogy természetesen sok ügynek van ugyan ifjúságügyi vonatkozása, de nem biztos, hogy ő rendelkezik benne hatáskörrel. Viszont felszínen tudja tartani a fiataloknak fontos témákat, tudja képviselni az érdekeiket.

– Úgy képzelem el a szerepemet, hogy a fiataloktól megkapott információkat, észrevételeket felhangosítva, hangszóróként továbbítom a kormányzatnak. Emellett az is fontos, hogy az őket érintő kormányzati intézkedéseket érthető formában eljuttassam hozzájuk, mert sokszor ez nem valósul meg. Vannak dolgok, melyeket le kell fordítani a fiatalok nyelvére, vagy az általuk használt csatornákat kell használni, hiszen a buszon hazafelé senki sem fog Magyar Közlönyt olvasgatni – mondta a helyettes államtitkár. Ő például igen aktívan használja a közösségi oldalakat, azon keresztül rengeteg fiatallal tartja a kapcsolatot, és segít nekik, amiben tud.

Kérdésünkre, miszerint 22 évesen hogyan boldogul az államigazgatás és a politika világában, Rácz Zsófia kijelentette: még szoknia kell a szerepkört, mert sokszor “mennék és csinálnám, de nyilván van a dolgoknak egy kialakult rendje, amit következetesen be kell tartani”. De azért igyekszik feszegetni a bürokrácia gyakran merev határait.

És hogy milyen témák kerültek szóba a Kocsisban? Eleinte igencsak elfogódottak voltak a diákok, Rácz Zsófia hiába biztatta őket, hogy nyugodtan mondják el, milyen gondok foglalkoztatják őket akár az iskolában, akár annak falain kívül. Viszont mikor az igazgató felajánlotta, hogy elhagyja a termet, talán úgy oldódni fog a hangulat, rögtön lecsaptak a diákok. “Az segítene!” feleltek nevetve, és egyre inkább nekibátorodtak, és őszintén elmondtak néhány dolgot. Szó esett a nyelvtanulásról és pályaválasztásról, a diákok által “tölteléknek” nevezett, feleslegesnek tartott tantárgyakról, sőt még a házasság intézményéről is.

Rácz Zsófia ezután a Kecskeméti Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat ülésén is részt vett, és találkozott Engert Jakabné ifjúsági ügyekért is felelős alpolgármesterrel is.