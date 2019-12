A Digitális Zöld Falu program jelentheti a kistelepülés jövőjét

Bugacpusztaháza harminc éve önálló település és alig kétszázan lakják. A mesterségesen létrehozott falunak nincsenek hagyományai, nincs múltja, de jövője sem lesz, ha nem tesznek valamit sürgősen a népesség megtartásért. Kerekes László Zoltán polgármester nagyot álmodott és egy olyan modern falu létesítésébe fogott, amely talán helyben tartja a fiatalokat. A Digitális Zöld Falu programot már papírra vetették és a megvalósítás első lépéseit is megtették. A közel háromszáz oldalas programból csak a legfontosabbakat emelte ki a faluvezető.

A Digitális Zöld Falu program ötlete a Homokhátság elsivatagosodását enyhítő mintaprojekt, azaz a gyökérzónás szennyvíztisztító megvalósításával kezdődött. Miután októberben elkészült az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) udvarán a természetközeli szennyvíztisztító, felgyorsultak az események Pusztaházán. Elindult egyfajta ökoturizmus a faluban, ahová sorra érkeznek a csoportok, hogy megnézzék a tisztítót. Ugyanakkor a Bács-Kiskun megyei önkormányzat és a Homokhátsági Fejlesztési Tanács mintaprojektje több, eddig megoldásra váró problémára is megoldási lehetőséget kínál – tudtuk meg Kerekes László Zoltánt polgármestertől.

Elmondta, a projekt hatására az elmúlt egy hónapban elkészült a település szennyvízprogramja, melynek birtokában uniós forrásra pályázhatnak. Sikeres pályázat esetén pedig minden háznál megvalósulhat kicsiben a természetközeli szennyvíztisztító.

Ez azért is nagyon fontos, mert a faluban nincs szennyvízcsatorna-hálózat és a kiépítésére sincs lehetőség. Bugacpusztaházát ugyanis egyszerűen kihagyták a szennyvizes agglomerációból – részletezte a polgármester. Ha sikerül minden háznál megvalósítani az ökológiai szennyvíztisztítást, az hatalmas előrelépést jelentene a Digitális Zöld Falu program megvalósításában. A digitális felügyelet alatt álló rendszer lesz a környezetvédelem egyik alapja a faluban, ahol egyelőre önkormányzati hivatal, ezáltal hivatali ügyintézés sincs – folytatta problémáik ismertetését a polgármester, aki szinte egy személyben intéz mindent a faluban. Hogy egyszerűsítse és felgyorsítsa az ügyintézést, a rendszer átszervezését tűzte célul. A papíralapú ügyintézés helyett bevezetik a digitális rendszert, amely azon túl, hogy hatékonyabb és gazdaságosabb, még környezetbarát is – sorolta terveit a faluvezető.

Azt is elmondta, hogy a Digitális Zöld Falu program keretében komoly parkosítást is terveznek. A parkokba pedig digitális padokat helyeznek ki. A padok érintőképernyős kijelzőit napelemes rendszer működteti majd és azokon keresztül miden önkormányzati információt elérhetnek a lakók. Wifijéhez pedig könnyedén csatlakozhatnak a padon pihenők, sőt, segítségével fel is tölthetik a telefonjaikat, digitális eszközeiket is. Mindemellett elektromosjármű-töltőt is telepítenek a falu központjában – részletezte terveiket Kere­kes László Zoltán, aki arról is beszámolt, hogy Európában egyedülálló módon vezetik be a digitális könyvtárat a faluban. Ezzel párhuzamosan pedig E-sportklub létrehozását is tervezik. Az üresen álló egykori iskolaépületben pedig egy speciális erdei iskolát alakítanak ki, ahol úgynevezett digitális 7K-s rendszer segítségével a lehető legélethűbben jelenítik meg a térségben élő őshonos állatokat.

Kerekes László Zoltán abban bízik, hogy a Digitális Zöld Falu program a fenntartható fejlődést szolgálja majd. Megőrzi a jövő számára a természeti értékeket, és a természeti erőforrások célszerű felhasználására, takarékosságra neveli a fiatalabb generációt. Hosszabb távon pedig az életminőség fokozatos javulását szolgálja.