A biztonsági őr intézkedésébe torkollt egy időpontkérés a Tüdőgondozóban

Megrázó tapasztalattá vált egy egyszerű időpontkérés a kecskeméti Tóth Lászlónénak. Olvasónk azzal a problémával kereste fel szerkesztőségünket, hogy számára megalázóan végezték ügyfélszolgálati feladataikat a kecskeméti Piaristák terén működő Tüdőgondozó munkatársai és kitartó, ám erélyes időpontfoglalási-kérése a biztonsági őr intézkedését vonta maga után. A kórház az eset miatt sajnálatát fejezte ki, de szerintük erre azért volt szükség, mert a hölgy viselkedése zavarta a tüdőszűrő munkát.

A kecskeméti Tüdőgondozóban tüdőszűrésre szeretett volna időpontot kérni olvasónk, Tóth Lászlóné.

– A férjem július 13-án próbált időpontot kérni a kecskeméti Tüdőgondozótól egy üzemorvosi vizsgálat miatt szükséges tüdőszűrésre. Egész délelőtt próbálta elérni az intézményt, de mindig foglalt volt a vonal. Mivel a belvárosban tartózkodtam, abban maradtunk, hogy személyesen próbálok meg időpontot kérni – mondta Tóth Lászlóné és így is tett. A kötelező lázmérés és regisztráció után az információs ablakhoz lépett, hogy időpontot kérjen a Tüdőgondozó munkatársaitól.

– Kiálltam a soromat és mondtam, hogy mit szeretnék, de ők azt mondták, hogy személyesen nem adhatnak időpontot a tüdőszűrésre, csak telefonon kaphatok. Erre azt válaszoltam, hogy minél előbb szükségem van rá, de már az utánam következőt szólították, mintha ott sem lennék. Ekkor már hangosabban mondtam, hogy nekem akkor is szükségem van az időpontra, majd kijött egy hölgy az ajtón és ő is azt mondta, hogy nem adhat időpontot – panaszolta Tóth Lászlóné.

– Próbálta becsukni az ajtót, de én megfogtam a kilincset, és mondtam neki, hogy addig nem megyek el, amíg nem kapok időpontot. Emellett igen sértőnek éreztem, hogy rám csapja az ajtót, mintha ott sem lennék – mondta.

Ekkor az egyik asszisztens értesítette a biztonsági őrt, akinek szintén elmondta a problémáját.

– Ő azt javasolta, hogy a folyosóról hívjam fel a tüdőgondozót időpontért, úgy, hogy ott álltam, még láttam is a hölgyeket az ablakon keresztül. Felhívtam, akkor is foglalt volt, majd újra próbáltam és végül a második hívásra kaptam időpontot, augusztusra. A hölgy, aki rám csapta az ajtót, a telefonban is kioktató stílusban beszélt velem, nagyon kellemetlen volt – mondta Tóth Lászlóné és hozzátette, hogy elfogadja azt, hogy a járvány idején ilyen intézkedéseket hoznak, hiszen az a lakosság érdekében történik, de frusztrálónak érzi, hogy egy nap alatt sem kaptak időpontot egy sürgős vizsgálatra.

– Mindez hihetetlenül abszurd szituáció volt és megalázottnak éreztem magam. Kicsit úgy éreztem, hogy betartanak és akár a káromra is betartatják a szabályt. Amikor távoztam, mondtam a hölgynek, hogy panaszt fogok tenni, mire utánam üvöltött, hogy nyugodtan hívjam fel a betegjogi képviselőt – mondta könnyes szemmel olvasónk. Szerinte az ilyen helyzetek elkerülésére egyszerű megoldás kínálkozik: érdemes lenne egy online időpontfoglaló felületet fejlesztenie a kórháznak, mert az egyetlen telefonvonalon szinte lehetetlenség időpontot szerezni.

Az esettel kapcsolatban feltettük kérdéseinket a Bács-Kiskun Megyei Kórház sajtóosztályának.

– Kórházunk valamennyi, jelenleg érvényben lévő szabályát betegeink és munkatársaink egészségének védelmében hoztuk meg. Ahogyan azt a lakossági közleményeinkben jeleztük, a járványellenes készültség fenntartása mellett a diagnosztikai vizsgálatok, a szakrendelések és a gondozók is időkorlátozás nélkül újraindultak. Megszűnt az óránként négy beteg ellátását szabályozó rendelet, azonban továbbra is telefonon kell időpontot kérni a diagnosztikai kivizsgálásokra, szakrendelésekre és gondozókba. Ezen központi utasítás vonatkozik a tüdőszűréssel kapcsolatos időpontkérésre is, a tüdőszűrő munkatársai e szerint jártak el – írták válaszukban.

– Személyes megjelenésre – a járványügyi helyzet utasításain kívül – azért sem áll módunkban időpontot adni, mert a betegfelvételi ablaknál ülő munkatárs más feladatokat lát el, annak érdekében, hogy a betegellátás gördülékenyen mehessen – tette hozzá a közlemény, mely kitér arra is, hogy a bejáratoknál továbbra is szigorított belépési rend van, a telefonon előre leadott előjegyzések alapján, előszűrést követően léphetnek be a páciensek.

– Az előjegyzésnél dolgozó telefonos munkatárs fogadja a hívásokat, ellenőrzi a legutolsó megjelenést, és rögzíti az időpontot. Az intézményünk telefonos rendszere úgy működik, hogy foglaltság esetén is kicsörög a vonal, ez sajnos megtévesztő lehet a hozzánk időpontért telefonálók számára. Eddig az időpontkiadással kapcsolatban felénk hivatalos panasz nem érkezett, ennek ellenére terveink között szerepel a tüdőszűrésre online időpont-foglalási rendszer bevezetése – olvasható a kórház levelében.

A konkrét esettel kapcsolatban megjegyzik: a hölgyhöz biztonsági őr intézkedésére volt szükség, mert viselkedése sajnálatos módon zavarta a tüdőszűrő munkáját.

– Munkatársaink, a helyszínen végül – de a szabályokat betartva telefonon – időpontot adtak a hölgy férjének. A tüdőszűrő vizsgálat érvényessége egyébként, amely fontos lehet a munkavállalóknak az alkalmassági vizsgálatokhoz, amennyiben a járvány alatt jár le, 90 nappal automatikusan meghosszabbodik. Az eset miatt sajnálatunkat fejezzük ki, egyúttal kérjük a lakosságot, hogy a járványügyi helyzet alatt továbbra is segítsék munkánkat a szabályok betartásával. Továbbra is kötelező a maszk viselése, a 1,5 méteres egymástól való távolság betartása, és továbbra is előszűrés történik a bejáratoknál mindannyiunk védelmének érdekében – áll a kórház közleményében.