A balett pozitívan hat a gyerek személyiségének fejlődésére

Amikor megpillantunk egy balettozó kislányt, elsősorban a meseszép tüllszoknyát és a kecses mozdulatokat látjuk. A balett azonban ennél sokkal többről szól, például segí­ti a helyes testtartást, erősíti az önbizalmat és sikerélményt ad.

– Mekkora ma az igény a balett­oktatásra? – érdeklődtünk Turpinszkyné Jankó Andreá­tól, a Turpinszky Balettiskola vezetőjétől, akinek ifjú növendékei egyre többször fellépnek a városi rendezvényeken.

– A balettiskolámat 2002-ben alapítottam meg az egykori belvárosi Tiszti Klubban, egy idő után elköltöztünk és azóta a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban próbálunk. A balett elsősorban a lányok körében kedvelt, fiú növendékeim csak elvétve voltak az évek alatt. A lányoknál a korosztály vegyes, vannak egészen kicsik és középiskolások egyaránt.

– Honnan jött az indíttatás a balettiskola megalapítására?

– Ötéves voltam, amikor elkezdtem balettozni. Elég magas szintig jutottam, a Szegedi Nemzeti Színház berkein belül a szegedi balettegyüttesben táncoltam. Zenés darabokban, operákban, operettekben játszottunk. Férjemmel, Turpinszky Béla színművésszel is ott ismerkedtem meg, a West Side Storyban léptünk fel. Együtt jöttünk Kecskemétre, a Katona József Színházba Lendvai Ferenc igazgató úr meghívására. Igaz, én csak rövid ideig voltam a társulat tagja, mivel megszületett első gyermekünk. A balett szeretete azonban sosem múlt el.

– 2002-ben jött létre a Tur­pinszky Balettiskola. Miért várt annyi évet?

– A két kisgyermek mellett volt bőven feladatom, amikor a kisebb is iskolába ment, akkor éreztem, eljött az idő.

– A balettkarrier nem életre szóló, viszonylag fiatalon abba­hagyják a táncosok. Könnyű búcsút inteni?

– A balett nagyon igénybe veszi az ízületeket, általában 25-30 év után a legtöbben abbahagyják, és jöhet a szakmai nyugdíj. Persze vannak kivételek, akik 50-60 évesen is táncolnak, ha nem is rendszeresen. Az egykori táncosok – hozzám hasonlóan – táncot vagy koreográfiát tanítanak, balettiskolát vezetnek.

– Hány évesen érdemes a gyerekeket beíratni balettozni?

– Ötéves kortól ajánlanám, addigra már érett hozzá a gyermek. Előtte nem lehet még rá építeni, nincs elegendő koncentrációja.

– Hány éves korig járnak?

– Ez változó. Volt néhány olyan tanítványom, aki ötévesen kezdett nálam és érettségiig járt, majd Szegeden, illetve Pesten – egyetem mellett –, egy ottani balettiskolában folytatta. Elmondható: a legtöbb növendékem hosszú évekig táncol nálam.

– Ezek szerint akadnak, akik profi szinten folytatják?

– Néhányan, rájuk különösen büszke vagyok.

– Mennyi idő alatt sajátíthatják el az alapokat a kezdők, hogy színpadra is állhassanak?

– Minden év szeptemberében az alapozással kezdjük az újakkal, de aki év közben csatlakozik, sok gyakorlással be tud illeszkedni, fel tud zárkózni. Hetente kétszer vannak a balettórák. A kezdők az év végére jutnak el arra a szintre, hogy színpadon mutassák be tudásukat a záró előadáson. Év közben, karácsony előtt azonban nyílt órán a tanultakból már adnak ízelítőt a családjuk előtt. A nagyok viszont már karácsonykor is fellépnek egy előadással.

– A haladókkal egy évben hány előadást visznek színre?

– Évente három-négy darabot, melyeket elsősorban az ifjúsági otthonban mutatunk be, a Tükörtermi Hangverseny és a Meséről zenére sorozat keretében, de egyre több városi és iskolai rendezvényre is hívnak minket. Néhányan pedig a Fringe összművészeti fesztiválon is indulnak.

– A kicsik mikor érzik meg először a siker ízét?

– A karácsony előtti nyílt óra meghatározó számukra, de utána a nagyokat is szívesen megnézik és tapsolnak nekik, hiszen láthatják, hogy hamarosan hova juthatnak el, hova fejlődhetnek. Igaz ez fordítva is, hiszen a nagyok is örömmel tekintik meg a kicsik táncát, nosztalgiáznak, hogy nem olyan régen még ők is ekkorák voltak.

– A balett megkívánja az erőnlétet?

– A próbákon túl nem kell nekik pluszban erőnléti edzésekre járniuk, bőven elég mellette az iskolai testnevelésóra, vagy otthon egy kis nyújtásos tornagyakorlat. Arra azonban mindig felhívom a figyelmet, hogy spicc-cipőt csak a nagyobbak vegyenek fel, amikor már megerősödött az ízületük.

– A balettnek amellett, hogy szemet gyönyörködtető, más előnyei is vannak a gyerekek szempontjából?

– Igen. Tisztában vagyok vele, hogy a tanítványaimból néhány kivételtől eltekintve nem lesz komoly balett-táncos. A balettiskolában eltöltött évek ettől még nagyon is hasznosak. A tánc segíti a helyes testtartás, térkoordináció és testkoordináció kialakítását, valamint az egyensúlyérzék erősítését. Mindezek mellett a fellépések önbizalmat adnak és a gyerekek egy vidám közösség tagjaivá válnak. A szülők visszajelzése alapján az iskolai szereplésükre is pozitívan hat, sokkal magabiztosabbak, például feleléskor vagy éppen versmondáskor.

– A zenének mekkora a szerepe?

– Fontos pillére a tanításnak. Elsősorban klasszikus zenére táncolunk. Ennek a szülők is nagyon örülnek, hiszen így megismerik és jobban megszeretik a klasszikus zenét. Vannak darabok, melyek koreográfiáját már modernebb zenére, például filmzenére alkotom meg, ennek mindig nagy sikere van a tanítványaim körében. Tavaly például A Karib-tenger kalózai című film zenéjén alapult az egyik darab, melyet gyermeknapon adtunk elő.

– A közelmúltban mutatták be a Hófehérke című darabot. Mi lesz a következő?

– Február 29-én a Békakirályt adjuk elő az ifjúsági otthonban. A próbák hetek óta gőzerővel folynak.

– Aki most kapna kedvet a baletthez, és csatlakozna a csapatához, még felléphet az év végén?

– Kellő kitartással és szorgalommal mindenképpen! A gyerekek mellett van egy felnőtt­csoportom is, amelynek tagjai nem fellépésre vágynak, csak örömmel tölti el őket a balettozás, valamint balettelőadásra nyitott közönséggé válnak.