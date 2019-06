Letöltendő börtönbüntetést kapott a kamu franciaországi kirándulást szervező tanárnő

Húsz hónap letöltendő börtönre ítélték azt a volt kecskeméti tanárnőt, aki 2016-ban franciaországi kirándulást hirdetett diákoknak, a jelentkezőktől beszedte a 45 ezer forintos részvételi díjat, majd az indulás előtti estén lemondta a túrát, és a pénzzel azóta sem számolt el a több mint 200 károsultnak.

K. Tünde a Kecskeméti Járásbíróság ítélete szerint az 1 év 8 hónapos börtönbüntetés kétharmadának letöltése után bocsátható szabadlábra. Az elsőfokú ítélet azonban nem jogerős, az ügyész, valamint a vádlott és védője három nap gondolkodási időt kért.

Az előzmények

K. Tünde, a Katedra iskola volt tanárnője – akit az eset után azonnal elbocsájtottak – 2016 tavaszán az iskola tanulói részére hatnapos franciaországi kirándulást hirdetett meg. A nagy érdeklődésre való tekintettel később a katedrás diákokon kívül jelentkezhettek külsősök is. Hihetetlenül alacsony, 45 ezer forintos volt a részvételi díj, amely állítólag magában foglalta volna az útiköltséget, a három-és négycsillagos szállodákban történő elszállásolást, a félpanziós ellátást, a belépődíjakat és Szajnán való sétahajózást is. A most 48 éves, büntetlen előéletű vádlott a jelentkezőknek az előfoglalási és diákcsoportos kedvezményekkel, valamint az utazásszervezés terén szerzett kapcsolataival magyarázta a rendkívül kedvező részvételi díjat. 215-an jelentkeztek is, diákok mellett szülők, gyakran teljes családok és más iskolák tanárai is, és kifizették a pénzt.

A tanárnő négy héttel a kirándulás előtt tartott egy tájékoztatást a jelentkezők számára, ahol azt állította, hogy a buszokat és a szállást is lefoglalta. Mint kiderült, ez nem volt igaz.

A két busznyi ember 2016. október 31-én, hétfőn kora reggel indult volna a francia főváros felé. Már mindenki össze volt csomagolva, amikor vasárnap éjjel fél 10-kor érkezett egy email a tanárnőtől, hogy az utazás meghiúsul. A levelet sokan nem olvasták el éjjel, így ők hétfőn kora reggel, a gyülekezési helyen szembesültek azzal, hogy nem látják Párizst.

A tanárnő azt írta a levélben, hogy azért nem tudnak útra kelni, mert öt jelentkező adatlapját nem kapta meg, így a diákcsoport kedvezményt nem tudja érvényesíteni. Az ügyészség szerint az útlemondás igazi indoka azonban az volt, hogy a vádlott nem gondoskodott szállásról és buszról, azokat nem foglalta le és nem fizette ki, de ez eleve szándékában sem állt.

Kiderült, hogy K. Tünde valójában egyik szállodában sem foglalt szállást. Heteken át hitegette a pórul járt utasokat, hogy a részvételi díjakat visszafizeti részükre, de ez nem történt meg. Különböző kifogásokra hivatkozott, például hogy a szállodák még nem utalták vissza a pénzt, a bankban nem jelentette be a nagy összegű készpénz-felvételt vagy rosszulléttel küzd. Csak alig tucatnyi károsultnak adta vissza a pénzét, köztük azoknak, akik úgy döntöttek, hogy feljelentik.

Az ügyészség az egykori tanárnőt 50 rendbeli, kisebb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és 88 rendbeli csalás vétségével vádolta meg, és végrehajtandó börtönbüntetést indítványoztak részére.

Nem bontotta ki a teljes igazságot

K. Tünde egy éve azt mondta részleges beismerő vallomásában: nem igaz, hogy az utazást szándékában sem állt megszervezni, csak nagy hibákat követett el. Például azzal, hogy a franciaországi útra befizetett részvételi díjakból pótolta ki egy 2016 májusi olaszországi – katedrás diákoknak szervezett – kirándulás költségvetési hézagait. Erre elsikkasztott 2 millió forintot – arról ugyanakkor nem ejtett szót, hogy hova lett a franciaországi kirándulás további 7 milliója (illetve említést tett voucherek vásárlásáról 2,3 millió forint értékben). Kijelentette, túl későn látta be, hogy elszámolta magát, a szervezés messze túlmutat a képességein és kontrollálhatatlanná vált számára. Hozzátette azt is, bár anyagi gondokkal küzdött, a befizetett díjakkal nem adósságait csökkentette. Azt, hogy tényleg szándékában állt megszervezni a kirándulást, szerinte jól bizonyítja, hogy tett lépéseket az ügyben, például ajánlatokat kért.

– Elismerem, hogy óriási hibákat követtem el, nem voltam őszinte a sértettekkel, amit és ahogyan csináltam, az nem törvényes. És elismerem az anyagi és leginkább erkölcsi kárt, hiszen csalódást okoztam azoknak a gyerekeknek, akikkel nap mint nap találkoztam. De nem egyéni haszonszerzés céljából tettem mindezt, nem ismerem el, hogy tolvaj és csaló vagyok – vallotta K. Tünde, aki a sértettekkel való kommunikációját így jellemezte: „hazudni nem hazudtam, csak nem mondtam el a teljes igazságot”.

Sikkasztás vagy csalás: lényegében mindegy, de mégsem

Dr. Molnár Ildikó ügyész vádbeszédében hangsúlyozta: a vádlott sikkasztást ismert el, nem csalást. Bár a két bűncselekmény büntetési tétele megegyezik, mégsem mindegy, melyik bűncselekményt állapítja meg a bíróság, ehhez pedig azt a kérdést kell megválaszolni, valóban szándékában állt-e K. Tündének az utazást megvalósítani, vagy már a meghirdetés időpontjában tudta, hogy nem, és megtéveszti a jelentkezőket. Molnár Ildikó kiemelte: aki egy ilyen kirándulást szervez, annak legalább azt tudnia kell, hány fő fog utazni, mivel, hol lesz a szállásuk és a befizetett díj fedezi-e a költségeket. K. Tündének viszont a négyből egyik kérdésre sem volt válasza, legalábbis nem pontos, és az út meghirdetésén kívül semmit nem tett.

Dr. Zlatniczky Balázs, K. Tünde kirendelt védője azt emelte ki, hogy a vádlott pontos nyilvántartást vezetett az átvett pénzekről, ez is bizonyítja szervezési szándékát. Kérte, hogy a bíróság próbálja megérteni ügyfele élethelyzetét; védence tudja, rengeteg hibás döntést hozott, mellyel elbukta hosszú évek munkáját, elbukta kollégái, a szülők, diákok megbecsülését. Az ügyvéd kiemelte: az élet már megadta a méltó büntetést K. Tündének. Zlatniczky Balázs úgy vélte: ha a károsultak azon kisebbik része, aki börtönben szeretné látni a volt tanárnőt, csak fele annyi időt fordított volna a tájékozódásra, rájöhetett volna, hogy a befizetett pénzből nem valósítható meg a meghirdetett út, és akkor nem jelentkeztek volna. Az ügyvéd felfüggesztett szabadságvesztést javasolt védencének.

– Szeretnék bocsánatot kérni minden tanítványomtól, szüleiktől, minden embertől, hogy számukra anyagi és erkölcsi kárt okoztam. Tudom, hogy kevés pénzt tudtam megtéríteni, de megígértem, hogy visszakapják a díjat. Azon dolgozom, hogy ennek megteremtsem a feltételeit – mondta a jelenleg Németországban, egy pékségben dolgozó K. Tünde az utolsó szó jogán, egyben köszönetet mondva az őt biztató diákoknak, szülőknek, gyermekeinek és ügyvédjének.

Czakkerné dr. Pásztor Anita bírónő az ítélethirdetés során elmondta: a sértettek furcsállták, hogy ilyen olcsó az utazás, de mivel a legtöbben ismerték a vádlottat, vagy ismerős útján kerültek vele kapcsolatba, korábbi jó híre miatt bíztak benne. Hangsúlyozta: a tanúk vallomásai egybehangzóak voltak, abban a tekintetben is, hogy a vádlott a végsőkig hitegette őket, mikor már tisztában kellett azzal lennie, hogy nem lesz utazás. A bírónő szerint a vádlott a csalás valamennyi tényállását megvalósította, megtévesztette és tévedésben tartotta a sértetteket. Czakkerné dr. Pásztor Anita azt is hozzátette: különösebb megbánást sem látott a vádlotton.

