Ittasan nekihajtott egy busznak, megsérült egy várandó nő

Vádat emeltek az ellen a kecskeméti férfi ellen, aki tavaly decemberben ittasan vezette autóját a megyeszékhelyen, és nekiment egy busznak, amelyben egy várandós nő és öt éves kisfia könnyű sérüléseket szenvedett.

Dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség sajtószóvivője elmondta: a vádlott tavaly december 3-án délután ittasan vezette autóját, az Ipoly utcában a Halasi út felől a Kiskőrösi út irányába haladva. A Kiskőrösi út és az Ipoly utca kereszteződésénél ittassága miatt úgy kanyarodott balra, hogy az autóval a bal oldali sávba érkezett és nekiütközött egy szemből jövő helyi autóbusz elejének.

A baleset miatt a vádlott, valamint a busz utasai közül egy várandós nő és 5 éves kisfia 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek. A vádlott autójában és a buszban is keletkezett anyagi kár. A vádlott vezetői engedélyét az intézkedő rendőrök a helyszínen elvették. Mindkét sofőrrel szemben alkoholszondát alkalmaztak, amely a buszvezető esetében negatív, ám a kocsit vezető férfi esetében pozitív értéket mutatott, így őt vér-vizelet mintavételre is előállították.

Dr. Schmidt Gábor hozzátette: a baleset egyértelműen a vádlott ittassága és KRESZ-szabályszegése miatt következett be, a férfi ráadásul nem is indexelt.

A szabadlábon védekező vádlottat a Kecskeméti Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja és pénzbüntetés kiszabását indítványozta vele szemben, de javasolják a közúti járművezetéstől való eltiltását is. A vádlott bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.