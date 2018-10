A lángok martaléka lett egy háromszintes családi ház még augusztusban Kunfehértón, a település lakói összefogtak, hogy megsegítsék a házban élő idős férfit. Az eddig összegyűlt 1,4 millió forintot a polgármesteri hivatalban hétfőn adta át a családnak a település polgármestere.

A tűzben szinte minden megsemmisült, hiába érkeztek több településről is tűzoltók. A ház és a melléképületek is teljesen leégtek, csak a pincesorban maradt meg az idős asztalos férfi munkagépe, de az oltás közben felhasznált víz azt is tönkretette.

A település lakói szinte azonnal adománygyűjtésbe kezdtek, amit később a Kunfehértóért Közalapítvány szervezett tovább és koordinált. A pénzbeli felajánlásokat az alapítvány külön erre a célra nyitott bankszámlájára lehet utalni. Emellett a helyi boltokban, valamint a polgármesteri hivatalban is kihelyezett gyűjtődobozokba is lehetett adományt elhelyezni.

Az összefogás példátlan eredményeként október 15-ig összesen 1,4 millió forint adomány gyűlt össze, melyet a család részére a községházán Kurgyis Gábor, a Kunfehértóért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és Huszár Zoltán polgármester adtak át. A gyűjtés nem állt le, aki segíteni szeretne a bajba jutott idős férfinek, az továbbra is megteheti az alapítvány 10402568-50526884-78571000 számú számlájára utalt összeggel.