Akiknek nincs távmunka: a rendőrök ellenőrzik a házi karanténosokat is

Aki csak teheti, maradjon otthon, dolgozzon home office-ban, kerülje a nagyobb társaságot – jön mindenhonnan a felhívás. Félő viszont, hogy a bűnözők ilyen rendkívüli helyzetben is aktívak maradnak, azaz a rendőrjárőrök, körzeti megbízottak, nyomozók munkája cseppet sem csökken. Sőt. az egyenruhásokra most plusz teher is hárul: nekik kell ellenőrizniük a hatósági házi karanténba került személyeket.

A Baon.hu megkereste a megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, hogy a koronavírus jelentette járványveszély miatt milyen védőeszközöket kaptak a megye rendőrei. Választ az ORFK Kommunikációs Szolgálatól kaptunk. – Az ORFK biztosítja valamennyi szolgálatban lévő rendőr védőfelszerelését: víz nélkül tisztító és fertőtlenítő, baktericid és virucid hatású kézfertőtlenítő gélt, illetve kendőt, egyszer használatos nitril kesztyűt, gumis, egyszer használatos sebészi szájmaszkot. Az érintett rendőri állományt szolgálatba lépésük előtt a higiénés rendszabályokkal kapcsolatban oktatják, a szükséges mértékben felkészítik – szólt a válasz. Megkérdeztük azt is, hogyan végzik a hatósági házi karanténba került személyek ellenőrzését? Mint megtudtuk, az ellenőrzések szúrópróbaszerűen, visszatérő jelleggel történnek, a rendőrök személyesen győződnek meg a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásáról. Ez elsősorban a hely- és személyismerettel rendelkező rendőrök, körzeti megbízottak és a közterületi szolgálatot ellátó közrendvédelmi állomány feladata. – Az ellenőrzéseket – azok módját, időtartamát és rendszerességét tekintve – a rendőrök úgy végzik, hogy közben tiszteletben tartják az ellenőrzött magán- és családi életét, illetve otthonának nyugalmát – közölte az ORFK. Érdeklődésünkre kijelentették: a megyében nem volt szükség intézkedésre hatósági házi karanténban lévő személlyel szemben. Miután a bíróságokon hétfőtől ítélkezési szünetet rendeltek el, felvetődhet a kérdés, ez miként befolyásolja a rendőrség munkáját, de az ORFK szerint nem érinti a zavartalan szolgálatellátást. A megyei rendőr-főkapitányságon van távmeghallgatásra alkalmas helyiség. Az ORFK kérdésünkre azt is kijelentette, nem kell attól tartani, hogy a rendkívüli helyzetben növekedni fog a bűnözés.