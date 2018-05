A nyomozás lezárult, ennek ellenére újra gyarapszik a szemét Halason

Vádemelést javasol a kiskunhalasi rendőrkapitányság egy 49 éves halasi férfi ellen, akivel szemben hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett elkövetésének gyanúja miatt folyt nyomozás.

Tavaly november elején indított vizsgálatot a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya, Kuris István László önkormányzati képviselő feljelentése nyomán, mely szerint a város szélén, a régi Félegyházi út mellett ismeretlen tettes nagymennyiségű kommunális hulladékot építési törmeléket helyezett el jogtalanul.

Az illegális hulladéklerakó területén hónapok óta gyűlt a szemét, mire ősz végén a képviselő egy bejelentés alapján vizsgálódott a helyszínen és kezdeményezett rendőrségi nyomozást az ügyben. A nyomozóknak két nap alatt sikerült beazonosítaniuk a feltételezett szemetelő személyét, aki előállítása után elismerte a rendőröknek, hogy ő hordta ki a sok szemetet.

V. Lajos nem először került a hatóságok látókörébe, a férfi néhány éve egy üresen álló kétszintes családi házba költözött be, amit szinte a mennyezetig telehordott szeméttel, amit elmondása szerint a városban a szemetes konténerekből gyűjtögetett. Az épületből és az udvaráról csakúgy, mint legutóbb a Félegyházi útról az önkormányzat cége szállította el a felgyülemlett szemetet. Néhány hónapja azonban újra termelődni kezdett a hulladék a Félegyházi úton, ahol pár nappal ezelőtt munkatársunk találkozott a V. Lajossal, aki elmondta, hogy ismét ő hordta oda a szemetet, amit most apránként kerékpárján hord vissza a lakótelepi kukákba. A férfi arról is beszélt, hogy korábban egy vidéki szociális intézményben lakott, most gyámság alatt áll, és egy városszéli tanyán adnak neki szállást.

A kiskunhalasi nyomozók az ügyet a napokban lezárták, és az iratokat vádemelési javaslattal elküldték a helyi ügyészségre. Hogy indul-e újabb eljárás a férfi ellen az ismételt szemetelés miatt, azt nem tudni, mint ahogy azt sem, hogy az önkormányzat, vagy más illetékes hatóság vizsgálni fogja-e a korábban szociális intézményben élő férfi mostani életkörülményeit.