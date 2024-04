Már az előnevezés is meghaladta a szervezők várakozását, de a helyszíni regisztráció csaknem 150 főre növelte az indulók létszámát. Kicsik és nagyon, fiatalok és régebb óta fiatalok, családok és barátok együtt élvezték a fantasztikus áprilisi időjárást, ami még tökéletesebbé tette az egyébként is színes porfestékkel dúsított futóversenyt. Bár mindenki csak futóversenyként hivatkozott az eseményre, valójában nem kellett kötelezően futni, a verseny helyett pedig sokkal fontosabb volt a közösségi élmény és az emlékek gyűjtése. Kecskemét polgármestere, Szemereyné Pataki Klaudia számára is hatalmas öröm volt – aki a 4 kilométeren futókat indította útjára–, hogy a város apraja-nagyja együtt, közösségben tölti a napot.

Sokan álltak rajthoz

Fotó: Orosz Fanni

A célban a Félegyházi Pékség hatalmas pizzaszelete várta a befutókat. E mellett jutott mindenkinek egy-egy palacsinta (Aranybarna palacsintázó), ásványvíz és banán (Laczkó-Zsámboki Angéla). A finom falatokon túl az AszuCar Autósiskola jóvoltából a kicsiknek nyakpánt, karkötő, a felnőtteknek kupon volt az ajándéka.

Kis pihenőt követően bemutatókat láthatott a szép számba összegyűlt sportkedvelő társaság: ugrálóköteles csoport lépett fel látványos műsorral, súlyemelőktől kaptunk ízelítőt a sportág szépségeiből, végül a capoeria révén idézték meg a brazil hangulatot.