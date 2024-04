Az NB II-es bajnokságok rövid szünet után folytatódhatnak, két együttes számára a felsőházban, kettőnek az alsóházban. A legjobb pozícióban a Kecskeméti NKSE és a Mizse KC van, számukra a dobogós helyezés sem elképzelhetetlen.

A Bácsalmás nyugodtan vághat neki az alsóház további küzdelmeinek

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A kecskeméti női együttes a G-H csoportban szerepel a felsőházban, ahol az alapszakaszból is hozott pontoknak hála, az ENUSE és a Gyula ellépett. A harmadik helyért viszont még hatalmas küzdelem várható, a mezőny teljesen egyben van, a harmadik és a hatodik között csak három pont a különbség. A KNKSE vasárnap 17 órakor a Békéscsaba U21 vendégeként tehet egy lépést felfelé. Jó helyzetben van a Mizse KC is a férfiaknál, hiszen a G-H csoportban ugyancsak megvan az esély a harmadik hely megszerzésére. A Lajosmizse pénteken 19 óra 30 perckor a Mezőtúrt fogadja majd, és ha nyerne az éllovas ellen, akár merészebb álmai is lehetnének.

Az alsóházban a Kalocsa a kiesés ellen küzd a férfiaknál, az E-F csoport alsóházában, ahol vasárnap 16 órakor Pécsen szállnak harcba a pontokért. A KKC sereghajtó, így minden mérkőzés nagy téttel bír számukra. A Bácsalmásnak ilyen félelmei nem kell, hogy legyenek, hiszen Dankó Ervin csapata hibátlan mérleggel került a G-H csoport alsóházába. A PVSE a Malév SC vendége lesz vasárnap a fővárosban, 14 órás kezdéssel.

A vármegyei ligákban is élesedik a küzdelem mindkét szakágban. A férfiaknál csak egy mérkőzést rendeztek ezúttal, azt viszont az éllovas Kiskőrös 36–23-ra megnyerte Soltvadkerten, így két mérkőzéssel többet játszva, négy pontra növelte előnyét a második Kiskunmajsa ellenében. A hétvégén már teljes bajnoki fordulót rendeznek az alapszakaszban, így a rivalizálás a két csapat között tovább folytatódhat az első helyért, mely a négyes döntőbe kerülés szempontjából nem lényegtelen. A nőknél hosszabb szünet után, hétvégén rajtolnak el az alsóház és a felsőház küzdelmei. A bajnoki címért a Kalocsa, a Nemesnádudvar, a Lajosmizse és a Kiskunmajsa száll versenybe idén, akik ebben a sorrendben hoztak magukkal három, kettő, egy és nulla pontot. Szombaton 15 órakor a Kalocsa a Nemesnádudvart, míg 18 órás kezdéssel a Lajosmizse a Kiskunmajsát fogadja majd az első körben. A címvédő a Nemesnádudvar, mely tavaly is nagy izgalmak végén tudta csak megvédeni bajnoki címét az utolsó kör eredményi után.