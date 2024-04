A szünetben edzőmeccset is játszott a kecskeméti együttes, az Alba Fehérvárt fogadták, ám a találkozót zárt kapuk mögött, az eredmény közlése nélkül játszották le a felek.

Ivkovic Stojan (középen) nagyon hektikusnak látja az idei bajnokságot

Fotó: Bús Csaba

– Az Alba Fehérvár elleni meccset azért kötöttük le, hogy ebben a kéthetes szünetben is megmaradjon a meccsritmus – mondta Ivkovic Stojan, a csapat szakvezetője. – Összességében túl sok érdekesség nem volt, többet játszottak azok, aki egyébként kevesebb időt töltenek a pályán, hasznos meccs volt értékes tapasztalatokkal.

A Kecskemét rendkívül peches ebben a szezonban a sérülések és hiányzások kapcsán, gyakorlatilag alig volt olyan mérkőzése az utóbbi hónapokban a hírös városiaknak, melyen minden játékosára számíthatott a szakmai stáb. Az edzőmeccsen Marko Lukovic maradt ki, róla is szót ejtett a szakmai igazgató.

– A Paks elleni találkozón megsérült a combja, ezért nem játszott. A sérülések sajnos az egész szezonban velünk maradtak, de valószínűleg ez másik csapatoknál is hasonlóképpen van. Nekünk csupán egy sérülés fáj nagyon, ami azonban az egész szezonunkra meghatározó volt. Kiss Dávid szemsérülésére gondolok. Két héttel a nyári felkészülés kezdetet előtt történt, akkorra már megvolt a játékoskeret felépítésének stratégiája, és szinte minden játékosnak megvolt a szerződése. Dávid még benne van az U23-as szabályban, nagyon kevés magyar klubnak van magas poszton U23-as játékosa, erre az előnyre építettünk, és az ötödik külföldi hármas posztra jött volna. Ám Dávid kiválásával borult a terv, így hármas poszton maradt egy utánpótlás korú játékos. Elmondhatjuk, hogy a keret kialakítása nem alakult a legszerencsésebben, ezzel együtt nehezen állt össze a játékunk. Az előző szezonokban volt abból némi előnyünk, hogy egy összeszokott csapat egy begyakorolt szisztéma szerint kosárlabdázik, így a szezon elején mi jobban szerepeltünk, mint a fő versenytársaink, tudtunk némi előnyt szerezni, amíg ők megtalálták a csapatjátékukat. Az is igaz, hogy az előző években is voltak hullámvölgyeink általában a tizedik-tizenkettedik forduló körül, de sikerült kitörnünk belőle – tette hozzá Ivkovic Stojan.

Ami az idei bajnokságot illeti, szinte minden mérkőzés kiszámíthatatlan, a Falco például elbukta hétvégén a Szeged elleni elődöntőt a kupában, ezek után viszont simán kikapott a fináléban a Szolnoktól. A Kecskemét mellett a Körmend is az alsóházba pottyant ki, noha nemrég ez a két csapat még a bajnoki döntőért csatázott például.

– Hektikus az egész bajnokság. Nézem a meccseket, sokszor szakmailag nehezen értelmezhető, mi miért történik a szezonban, néha az az érzésem, hogy a játékosok hangulata határozza meg az eredményt. Ezért van az, hogy számomra a legfontosabb szakmai feladat a kiválasztás, és a legfontosabb időszak az augusztus-szeptember, ezt tükrözik az eddigi harminc évem eredményei – mondta a bajnoki év kapcsán Ivkovic.

A Kecskemét szakvezetője elmondta, neki is teljesen új tapasztalat lesz a playout, hiszen korábban rendre bejutottak a legjobb nyolca. Ezzel együtt bízik benne, hogy a játékosok is érzik az ezzel járó felelősséget, illetve a hosszú évek alatt alapvetően bevált rendszerre is építhetnek.

– Alapvetően mindig bizakodó vagyok, most is természetesen, bár nekem is új tapasztalat lesz a play-out, korábban nem voltam ebben érintett. Azért vagyok bizakodó, mert a játékosok jó hozzáállással készülnek, érzik a felelősségüket, mint ahogy én is, hiszen 12 éve mindig enyém a felelősség. Hiszem, hogy a rendszerünk ezekkel a játékosokkal működhet, persze próbálunk finomítani, megtalálni az aktuálisan legjobb megoldásokat. A mérkőzéseken minket általában egy-egy rossz meccsperiódus győzött le, amikor egész egyszerűen elveszítettük a kontrollt a saját játékunk, a taktikánk felett. Ha ezeket a periódusokat minél rövidebb időre tudjuk összeszorítani, akkor minden okunk meglehet a bizakodásra – zárta gondolatait Ivkovic Stojan.

A playout során a Kecskemét a Körmend otthonában kezd, így talán a legnehezebb mérkőzését pipálhatja ki rögtön a hírös városi alakulat a szezon második felében. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik. A playoutban a 9-14. helyezettek szerepelnek, helyezése alapján minden csapat hozott magával pontokat is, a Kecskemét kettőt. Összesen 10 mérkőzést játszanak a csapatok, a végén az utolsónak kell búcsúznia az élvonaltól a megszerzett pontok alapján.