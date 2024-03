Az Isztambulban megrendezett rangos versenyre a világ minden tájáról érkeztek sportolók. Nem csoda, hogy élete legnagyobb és legnehezebb kihívásának nevezte Torma Tamás. Elmondta, sikeres kvalifikáció után jutott ki a kétnapos versenyre, ahol öt feladatsort kellett a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni a döntőbe jutáshoz. Volt olyan feladatsor, amit a harmadik legjobb eredménnyel tejesített. A döntő előtti ötödik feladatsort a 6. helyen zárta. A döntőbe a hét legjobb versenyző – köztük Tamás – jutott tovább, egyikük azonban visszalépett. Bár az utolsó feladatban, a maxolásnál 90 kilogrammos szakítással Tamás a harmadik legjobb eredményt érte el, összetettben nem változott az eredmény, így hatodik helyen zárta az eurázsiai versenyt.

A gyűrű gyakorlatot nagyon jó eredménnyel teljesítette Torma Tamás

Forrás: Beküldött fotó

– Akkor, ott erre az eredményre nagyon büszke voltam. A végén mind a hatan úgy gratuláltunk egymásnak, mint régi barátok. Azt hiszem, ez volt az a pillanat, ami miatt érdemes volt az egészet végigcsinálni. Az a megkönnyebbülés, öröm és feltétlen elfogadás, amit abban a pár percben éreztem, minden korábbi versenyeredménynél többet ért. Egy közös fotón végül ott állt a hat döntős: egy CrossFit Games-t megjárt, világbajnok görög súlyemelő, két orosz, egy török, egy kazah és egy magyar sportoló. Büszkén viseltem egyedüli magyar versenyzőként a „Hungary” feliratú pólót – részletezte Torma Tamás, akiről azt is megtudtuk, hogy bár mindig is vágyott arra, hogy sportoló legyen, csak tíz éve kezdett el komolyabban sportolni.

– A tanulmányaim miatt mindig parkolópályára került ez a tervem. Gépészmérnök, minőségi szakmérnök és közgazdász diploma megszerzése után belevetettem magam a munkába, a karrierépítésbe. A multinacionális cégeknél eltöltött évek alatt azonban gyakorlatilag a kiégésig hajtottam magam. Harminc évesen azt éreztem, hogy radikális változásra van szükségem és ezt a sport adta meg számomra. Rátaláltam Kecskeméten a kettlebelles edzésekre, ami nagyon megtetszett, versenyekre is jártam. De egy év után úgy éreztem, hogy nem úgy fejlődök, ahogy azt szeretném, ezért tovább keresgéltem. Kerestem, mi lenne az, ami segít az állóképességem és az erőnlétem javításában. Ekkor találkoztam a crossfit-tel, amiről korábban nem is hallottam.

Torma Tamás (jobbról) és a döntőbe jutott versenytársak

Forrás: Beküldött fotó

– A crossfit nagyon változatos sport, ötvöződik benne a gimnasztika, a súlyemelés, az erőemelés és állóképességi elemeket is tartalmaz. Olyan funkcionális edzés, amelynek során magas intenzitáson végzett gyakorlatsort kell elvégezni. A komplexitásában rejlik a vonzereje. Tíz éve csinálom és még mindig tanulom. Folyamatosan fejlődik a sportág, mindig újabb és újabb gyakorlatok jönnek, ezáltal a sportolók is folyamatosan fejlődnek. Ami tíz éve még teljesen távoli és elérhetetlen képességnek tűnt – mint például a kézenjárás vagy a muscle-up – ma már szinte alapkövetelmény. Nagyon jó érv még a crossfit mellett, hogy jól látható és mérhető a fejlődés – sorolta Tamás, aki mint mindenben, a sportban is maximalista. Mivel szeretett volna még többet megtudni az emberi test és az izmok működéséről, az edzői képesítést is megszerezte. Megtanulta, hogy ha valamilyen formában (fájdalom, izomláz) üzen a teste, akkor mit tegyen, mire figyeljen. Edzői tudását csak hobbiként kamatoztatja a kiskunfélegyházi WoD Factory edzőteremben, ahol néha besegít jelenlegi edzőjének, Nagy Viktornak.

Tamás arról is beszámolt, hogy nagyon sok mindent köszönhet a sportnak: rendszert adott az életének, magabiztosságot, egészségesebb életformát, rengeteg örömet, sikerélményt, egy jó közösséget és nagyon sok barátot.

– A sportnak köszönhetően el tudtam szakadni attól a materiális világtól, amiben előtte éltem. Más lett fontos az életemben. Azt érzem, hogy sok minden vár rám még ezen az úton – összegezte Tamás.