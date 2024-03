Vendégszurkolók is várták a pályára kivonuló csapatokat, akik nem sokat lacafacáztak, igen élénken, harcosan kezdtek. Küzdelemmel telt az első 19 perc, mindkét csapat vigyázott hátul, nehogy előnybe kerüljön az ellenfél, így helyzetek nem alakultak ki. A 18. percben szabadrúgást végezhetett el a hazai csapat. Molnár Gábor tekert kapura, de kapuscsemege lett ez a megoldás. Azonnal vezette az ellenakciót a Bene, Faragó Bence ívelt át a jobb oldalról a 16-oson belülre, és bár Spiegelberger Tamás mintaszerűen fejelt át a hazai kapus fölött a hálóba, az asszisztens már az indítás pillanatában jelezte a lest.

A helvéciai Torbán Csaba (labdával) indít

Fotó: Vincze Miklós

Az első ziccerre 30 percet kellett várni. Akkor egy jobbról előreküldött vendég ívelést követően a labda egyszer megpattant a 16-oson belüli tömörülés kellős közepében, a hosszú oldalon távozott volna a játéktérről, ám odaért rá Kanizsai Lajos, három méterről rá is fejelte a rövid sarokra, Horváth Mihály, a hazai kapus azonban elképesztően nagy bravúrral védett, a kipattanóból Spiegeleberger ismételt, lövése azonban mellé ment. A 33. percben Juhász Viktor tört előre a jobb oldalon, egy picit hosszan szöktette magát, a vendégek kapusa így közbe tudott avatkozni. Ezt követően egy vendégvédő kezére pattant a labda, a hazaiak 11-est reklamáltak. A játékvezető konzultált az asszisztenssel, majd szögletet ítélt. A 40. percben egy mozgalmas vendég támadás zárásaként Fodor Zoltán lőhetett középről, 18 méterről, a kapu jobb oldalába tartó lövését a hazai portás mentette. Gyors kontrát vezetett a hazai csapat, Szabó Gábor kapott egy jó passzt a félpályánál, továbbtolta Csorba Sándornak, aki megindult, egy védőt kicselezett, majd a kifutó kapus mellett a hálóba helyezett, 1–0. A hátralévő öt percben nagy nyomás alá helyezte a Bene a hazai kaput, egyenlítenie azonban nem sikerült, az mindenesetre látszott, hogy a vendégek ebbe az állásba nem fognak belenyugodni.

A 48. percben Csorba Sándor futott be egy labdát, a szögletzászló közelében érte utol. Sikerült bent tartania, majd nagy nehezen túljutott a védőjén is, remekül tálalta be az alapvonalról a labdát, az érkező Juhász jobbal, nagy helyzetben a jobb alsó sarok mellé durrantott. Meccslabda volt. A mérkőzés dinamikájára jellemző volt az 58. percben látható jelenet. Szabadrúgást végezhetett el a Ladánybene a 16-os sarkáról. Óriási várakozás előzte meg a veszélyes helyről esedékes pontrúgást, szinte mindenki a hazai 16-oson belül volt, a legurított labdát követően a védők megszerezték, és máris veszélyes kontrát vezetett a hazai csapat, a vendégvédelem végül tisztázni tudott. A 65. percben Dóka Dániel passzolta előre a labdát Spiegelberger irányába, ő nagy sprintet vágott ki, és balról, 10 méterről, a kapust megelőzve a kapu bal oldalába gurított, 1–1. Három percre rá 11-eshez jutottak a vendégek. Faragó vágott ki nagyon nagy szólót, majd az alapvonalról passzolta vissza a labdát, de egy védő kezét találta el. Faragó volt az ítéletvégrehajtó, a kapu bal oldala irányába küldött lövését követően azonban Horváth gyors vetődéssel, nagy bravúrral mentett. A kipattanóra Dóka ért oda, de hajszállal a jobb alsó sarok mellé lőtt. Gyűrték, gyömöszölték egymást a csapatok, szemmel láthatóan mind a két fél szerette volna magának a három pontot. Ehhez legközelebb a Ladánybene állt. A 82. percben szabadrúgást végezhettek el, középről. Faragónak a bal alsó sarok irányába tartó kemény lövését azonban a hazai kapus – újfent – nagy bravúrral mentette. Újabb gól már nem esett, a játék képét és a két csapat akarását tekintve is igazságos döntetlen született a rangadón.

Helvéciai SE

Fotó: Vincze Miklós

Timár Zoltán: – Kiegyenlített mérkőzést vívtunk az éllovassal, a végeredmény nüanszokon múlt. Bármelyik csapat nyerhetett volna, a találkozó színvonala megfelelt annak, hogy a 2. helyezett és a listavezető találkozott. A döntetlen tulajdonképpen igazságos. Mi ma elsősorban a védekezésre ügyeltünk, és abból igyekeztünk kontrákat vezetni, hol több, hol kevesebb sikerrel. A kapusunk, Horváth Mihály nagyon sokat tett annak érdekében, hogy az egyik pontot itthon tudjuk tartani. Sok sikert kívánok a Ladánybenének a továbbiakban.

Ladánybenei LC

Fotó: Vincze Miklós

Fodor Zoltán, a Ladánybene szakvezetője: – Elégedett teljes mértékben nem vagyok, bár előzőleg az volt a célkitűzésünk, hogy úgy zárjuk le a mérkőzést, hogy az élen tudjuk maradni, ehhez ugyebár legalább egy pontra volt szükség. és ezt teljesítettük. Örülni ugyanakkor nem örülök az eredménynek, különösen azok után, hogy az első félidőben körülbelül fél méterről hagytunk ki egy ziccert, a második játékrészben pedig egy 11-est is kihagytunk. De rangadó volt ez a mérkőzés, olyan is lett, és annak megfelelő küzdelmet hozott. A nagy küzdelem részünkről ma ennyire volt elég, gratulálok a Helvéciának és további sok sikert kívánok nekik.

Helvéciai SE–Ladánybenei LC 1–1 (1–0)

Helvécia, vezette: Apró Ferenc (Serfőző Balázs, Braun Márk)

Helvécia: Horváth – Szabó G. (Török T. 79.), Molnár, Palásti, Juhász (Torbán 61.), Szöllősö, Ódor, Csorba S. (Szalai 68.), Török M., Börönde (Piszmán 68.), Csorba Z. (Komáromi 73.). Technikai vezető: Tímár Zoltán.

Ladánybene: Faragó Á. – Kanizsai, Koller A., Koller D., Spiegelberger, Fodor (Lantos 68.), Faragó B., Csikós (Czanik 56.), Szlávik, Baranyi (Dóka 56.), Kalmár. Technikai vezető: Szőrös Ádám.

Gól: Csorba S. a 41., illetve Spiegelberger a 65. percben.

Sárga lap: Ódor 57. perc.