A kék oroszlánok a héten már a Magyar Kupában találkoztak a cívis városiakkal, és annak a mérkőzésnek a végén végül a DEAC örülhetett 3–1-es sikert követően. A kecskemétiek most mindent megtesznek, hogy feledtessék a kupától való búcsút, és természetesen a győzelem cél. Annak ellenére is, hogy most sincs könnyű helyzetben a szakmai stáb, hiszen a sérülések és a hiányzások nem könnyítik meg a napi munkát.

Csupa nehéz meccs jön a rájátszásban

Fotó: Bús Csaba

A válogatott szünetben mindenesetre büszkeségre adott okot kecskeméti részről, hogy Kajtár Mátyás és Haász Benjámin is ott lehetett a magyar válogatottal a kuvaiti edzőtáborban. A megfiatalított keretben ezzel két saját nevelésű játékos is szerepelt.

A felsőházba minden csapat a helyezésének megfelelő pontszámot hozott, a Haladás 7, a Berettyóújfalu 5, a Veszprém 4, a Kecskemét 3, a Nyíregyháza 2, a DEAC pedig 1 pontot. Ha nem akar lemaradni az első négy helyért zajló csatáról a Kecskemét, akkor feltétlen szüksége lenne hazai pályán egy győzelemre az első találkozón. Kesergés helyett ennek megfelelően a megoldásokat keresi a szakmai stáb a hiányzók pótlására. A debreceni kupameccsen Pál Patrik és Nemanja Milosavljevic sem lépett pályára, akik meghatározó tagjai a keretnek.

– Egy nagyon fontos meccs áll előttünk. Sorolhatnánk a problémákat, amelyek minket kínoznak, de inkább a megoldásokat keressük, hogy győztesen tudjunk elrajtolni a felsőházban. Talán Haász már pár percet tud nekünk segíteni ezen a találkozón. Nagyon bízok ebben. Bencsik ugyan Debrecenben visszatért három hónap után, de most ismét kérdőjeles a szereplése. Mindent megteszünk és felkészülünk maximálisan, hogy hazai pályán megörvendeztessük szurkolóinkat. Úgy gondolom, hogy képesek leszünk a győzelemre, ehhez az első pillanatoktól kezdve harcolnunk a végsőkig – mondta Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét sportigazgatója.

A SG Kecskemét Futsal–DEAC mérkőzés pénteken 18 óra 30 perckor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.