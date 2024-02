A focival kezdődött minden

Molnos Norbert, mint a legtöbb fiú focizni kezdett először. Tíz éves volt, amikor a birkózásba is belekóstolt. Szülőfalujában, Korondon kezdte el ezt a küzdősportot, amivel gyorsan örök barátságot kötött, hiszen hamar kiderült róla, hogy nagy tehetsége van hozzá. A Korondi Lőrincz Márton Sportegyesület számos tehetséges birkózót nevelt ki és adott a romániai válogatott csapatnak, többek között Molnos Norbertet is, aki hét éven át képviselte Romániát különböző nemzetközi és világversenyeken.

– Az edzőim szerint mindig is jó mozgáskultúrám volt, mindent gyorsan tanultam, de kisgyerekként gyakran hiányoztam az edzésekről, így az első versenyek nem túl jó eredménnyel zárultak. Aztán jött egy sikersorozat, amikor hat mérkőzésből ötöt megnyerem. Ez volt az egyik fordulópont, ami még jobban a birkózás felé irányított. Olyan jó érzéssel töltött el, hogy utána már soha nem hiányoztam az edzésekről. Sőt, elkezdtem otthon külön edzeni magam, hétvégeken eljártam futni, tudatosan fejlesztettem magam odafigyelve az étkezésekre is. Az édességekről végleg lemondtam – mesélt a kezdetekről Norbert.

A középiskolásként a Székelyudvarhelyi Sportiskola színeiben már a legelső országos bajnokságon dobogón végzett, bronzérmes lett, úgy hogy a legelső, hivatalos meccsén egy kétszeres román bajnokot vert meg. Egy csapattársától kapott ki az elődöntőbe – idézte fel Norbert, aki ezután a középiskolás évei alatt minden évben országos bajnok volt.

– Tizenöt éves koromban indulhattam az U17-esek között, akkor harmadik lettem, de ugyanabban az évben az U15-ös korosztályban országos bajnokságot nyertem. A következő évben, 16 évesen már úgy mentem az U17-esek közé, hogy muszáj nyernem és nyertem is. Ez szintén vízválasztó volt a pályafutásom során. Akkor úgy volt, hogy én indulhatok az Európa Bajnokságon, a szövetség támogatott ebben, de végül mást küldtek helyettem. Ez nagyon rosszul érintett. Elment a kedvem a birkózástól, de végül összeszedtem magam és a következő évben ismét országos bajnok lettem és indulhattam a szabadkai Európa Bajnokságon. Első meccsemen egy bolgár versenyzővel birkóztam, akit megvertem, utána jött egy azerbajdzsáni, akik köztudomásúan nagyon jók szabad fogásban, ki is kaptam és kiestem, így 12. lettem a 24 indulóból.

– Utána 18 évesen az U20-as korosztályban szintén országos bajnok lettem, ismét kijutottam az Európa Bajnokságra, ahol újból 12. lettem. Újabb csapásként ért, hogy nem mehettem a Világbajnokságra a romániai szövetség döntése okán.

Magyarországra igazolt

A korondi és a kiskunfélegyházi birkózó sportegyesület régi jó kapcsolatot ápol egymással, ezért Norbert sokszor járt korábban Félegyházán versenyezni. Tehetségére Szabó József félegyházi edző is felfigyelt. Felkérte, hogy tartson edzőtábort a Balatonon a félegyházi birkózóknak.

– Mivel épp nem volt rám szükség Romániában, elvállaltam a felkérést. Nagyon jól sikerült a tárbor, ezért felajánlották, hogy legyek edző a félegyházi egyesületben. Mivel akkor még egyetemista voltam, nem tudtam elvállalni, de a jó kapcsolat továbbra is megmaradt.

– 2021-ben még az U23-as korcsoportban válogatott lettem Romániában, kijutottam az Európa Bajnokságra és a Világbajnokságra is. 2022-ben megnyertem a felnőtt román országos bajnokságot, első korondiként. 2023-ban pedig már Magyarországon nyertem meg a felnőtt országos bajnokságot, immár Félegyházának. Utoljára 2010-ben nyerte meg félegyházi birkózó, Szabó Emese a felnőtt országos bajnokságot.

– Mivel Romániában egyre kevésbé számítottak rám még szorosabbra fűztem a magyarországi kapcsolataimat. 2018-tól Cegléden is birkóztam, majd 2023 januárjában átigazoltam Félegyházára, ha már itt edzősködöm – összegezte Molnos Norbert, aki idén ismét a magyar bajnoki cím elnyerését tűzte ki célul és szeretne bekerülni a válogatott keretbe is.

Strandbirkózásban is a legjobbak között

Molnos Norbert tavaly a strandbirkózó magyar bajnokságot is sikeresen megnyerte hazánkban és korábban Romániában is. Megtudtuk, hogy a strandbirkózás alig két évtizedes múltra tekint vissza, de nagyon népszerű a sportolók és a közönség körében egyaránt, mert látványos, ugyanakkor egyszerű és könnyen megérthetők a játékszabályok. Ebben a sportágban nagyon könnyű nyerni, de veszíteni is – mondja Norbert, aki világbajnoki ezüstérmes volt az U17-es korosztályban. Felnőttként is szerepelt a világbajnokságon, egy pont híján csúszott le a dobogóról.

Edzőként is szeretne bizonyítani

Molnos Norbertről azt is megtudtuk, hogy a birkózás mellett a Babes-Bólyai Tudományegyetemen ezdőnek tanult. Nagyon szereti az edzői munkát, szeret gyerekekkel foglalkozni, igyekszik sok-sok játékos feladatot becsempészni az edzésekbe, hogy minél változatosabb, élvezetesebb legyen a tanítványok számára. Azt is elmondta, jó szívvel ajánlja a gyerekek figyelmébe a birkózást, mert nagyon sok mindent fejleszt ez a sportág. Az sem baj, ha nem lesz a gyerekekből élsportoló, de ha rendszeresen eljár edzéseke, már annak is sok hasznát veszi, hiszen közösségben van és megerősödik. Molnos Norbert szerint, nagyon gyengék a mai gyerekek, keveset mozognak, sokat ülnek, ezért is nagyon fontos lenne, hogy sportoljanak. A birkózás a tévhittel ellentétben nem nevel agresszivitásra, hanem éppen a belső szorongásból vagy gátlásosságból eredő feszültségeket oldja, a gyermek akaratlanul is megismeri saját tűrőképességének határait. A bátortalanból magabiztosan bátor gyerek lesz, gondolkodása racionálisabbá válik, könnyebben és gyorsabban tanul, testileg kiadja energiáit, de szellemileg felfrissül.

Otthon érzi már magát Félegyházán

Molnos Norbert nem bánta meg, hogy Kiskunfélegyházára költözött, bár tavaly szülőfalujában, Korondon díszpolgárrá választották. Elmondta, szeret Félegyházán élni, de nagyon hiányoznak neki a hegyek. Azt mondja, itt az Alföldön sokkal jobban fúj a szél, amit nehéz volt megszokni. A sportolás és az edzői munka mellett a városi strandon dolgozik, a strand kertjét gondozza. A birkózás mellett ugyanis a kertészkedés a másik kedvenc elfoglaltsága, ezért szeretne egy tanyát vásárolni, ahol kedvére kertészkedhet.