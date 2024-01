Szabó Tibor, a KTE Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója elmondta, nyáron bővítették is stábjukat, hiszen az alsó korosztályokban érezhetően nőtt a bázis, ott rendre két edző foglalkozik már a gyerekekkel. A KTE LA továbbra is a B-szinten helyezkedik el az MLSZ utánpótlás piramisában, mely Bács-Kiskun vármegyében a legmagasabb szintet jelenti. Ebben a rendszerben a KTE jól tölti be helyét, alulról sok tehetség érkezik, illetve a top akadémiák is rendre visznek játékosokat tőlük.

A KTE LA őszéről és terveiről podcastunkban beszélgettünk Szabó Tiborral.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.