A KNKSE a mérkőzést ezüstérmes pozícióból várja, és ha vasárnap győz a Messzi István Sportcsarnokban, akkor biztos, hogy a 2. helyről várja majd a tavaszi folytatást is. A Malév otthonában októberben már megmérkőzött a két gárda; az összecsapás a Kecskemét győzelmét hozta (23-35). A fővárosiak a szezon 10 fordulója alatt 3 győzelmet szereztek; a Ceglédi Kék Cápákat oda-vissza legyőzték és felülmúlták a BVSC-Zugló együttesét is. Emellett 7 alkalommal kikaptak soros ellenfelüktől. A Malév a tabella 6. helyéről várja a vasárnapi meccset. A KNKSE közvetlen riválisa, a Vecsés „ikszelt” az elmúlt hétvégén az Inárcs csapatával (25-25), így a Kecskemét pontelőnybe került, és – fentiek szerint – az ENUSE mögött a 2. helyet foglalja el. A papírforma hírös városi diadalt ígér, a kecskeméti lányok ezúttal is magabiztosan, de kellő óvatossággal készülnek az esztendő utolsó megmérettetésére.

Bíró-Kisjuhász Petra vezetőedző: – Magabiztos győzelemmel szeretnénk lezárni az évet, ezzel a két ponttal látótávolságon belülre kerülhetne az év elején kitűzött cél elérése, a felsőházi szereplés. Bízom benne, hogy mindenkinek játéklehetőséget tudok adni, és pozitív élményekkel tudunk elmenni a téli szünetre.

Kecskeméti NKSE – Malév SC

Női kézilabda NB II. G-csoport, 11. forduló

2023. december 10. vasárnap, 17:00

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok

Vezeti: Ivanics, Tóth B.